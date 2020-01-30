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Львівські поліцейські відкрили кримінал через підпал авто журналістки

Вероніка Рой

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Поліцейські відкрили кримінальне провадження через підпал автомобіля журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук у Львові.

 

Як йдеться у повідомленні преслужби Нацполіції Львівщини, 30 січня у Галицький відділ поліції звернулася журналістка із повідомленням, що близько опівночі невідома особа підпалила її автомобіль «Мітсубіші Кольт», який вона залишила на ніч припаркованим біля будинку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Після локалізації пожежі було встановлено, що в автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік.

«Над розкриттям цього злочину працюють кращі фахівці. Ми робимо усе можливе, аби встановити обставини події, а також осіб, причетних до підпалу транспортного засобу. Власниця автомобіля – відома львівська журналістка, пов’язує це зі своєю професійною діяльністю. Ця інформація перевірятиметься слідчим шляхом», — зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

За цим фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від шести до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, про підпал автомобіля раніше повідомляла сама Галина Терещук. Очевидці стверджують, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

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