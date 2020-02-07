Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у підпалі авто львівської журналістки

Сьогодні, 7 лютого, Галицький районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у підпалі автівки журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Про це у Facebook повідомила прессекретарка прокуратури Львівщини Юлія Шевченко.

«Щойно Галицький районний суд м.Львова обрав підозрюваному у підпалі автівки журналістки «Радіо Свобода» запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підозрюваним є 19-річний мешканець Хмельницької області. Фігуранта нещодавно було затримано у Одесі. Водночас встановлюється замовника злочину.

Львівський портал повідомляв, що 30 січня невідомі спалили авто львівської журналістки Галини Терещук. Очевидці стверджували, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

Львівські поліцейські відкрили кримінал через підпал авто журналістки.