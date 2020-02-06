В Одесі затримали підозрюваного в підпалі авто львівської журналістки

В Одесі правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який підозрюється в підпалі автівки журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Про це у Facebook повідомила головна прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

За її словами, фігуранта затримано в Одесі, йому вручено повідомлення про підозру. Наразі здійснюється його доставка у Львів для подальшого допиту прокурорами. Водночас триває робота для встановлення замовника злочину.

«Вдалося встановити траєкторію пересування та місце перебування 19-річного уродженця Хмельницької області, який в ніч вчинення злочину кілька разів перевдягався, аби не потрапити у поле зору правоохоронців. Понад 70 ГБ відеозаписів із камер спостережень, сотні годин безперервної скоординованої слідчо-оперативної роботи дали свій результат», – написала Ірина Діденко.

Прокурори вже завершили допити основних свідків злочину, які надали викривальні показання.

Зловмиснику інкримінють умисне пошкодження чужого майна, вчинене загальнонебезпечним способом – підпал. Санкція інкримінованої фігуранту статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 30 січня невідомі спалили авто львівської журналістки Галини Терещук. Очевидці стверджували, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

Львівські поліцейські відкрили кримінал через підпал авто журналістки.