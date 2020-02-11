Майора, причетного до підпалу авто львівської журналістки, звільнять з Нацполіції

Старшого оперуповноваженому кримінальної поліції, майору Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, причетного до організації підпалу автомобіля журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук, звільнять з органів Нацполіції.

Як інформує пресслужба Нацполіції Львівщини, керівник ГУ НП області Василь Віконський призначив службове розслідування. Встановлюються всі обставини причетності працівника поліції до скоєння злочину. Вирішується питання про звільнення його з органів Національної поліції.

«Я призначив службове розслідування за цим фактом і хочу подякувати працівникам прокуратури Львівщини, управління Служби безпеки України за те, що допомогли викрити зловмисника у наших лавах. Ми будемо максимально сприяти у встановленні всіх обставин причетності працівника поліції до цього злочину. Жодних поблажок тут не може бути. Моя позиція однозначна – після проведення службового розслідування поліцейського буде звільнено», – зазначив Василь Віконський.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що правоохоронці вийшли на слід ймовірного замовника підпалу автомобіля львівської журналістки Галини Терещук. У справі фігурують двоє чоловіків. Один з них – 48-річний безробітний, раніше судимий львів’янин. Він є відомим у кримінальному світі за контрабандні схеми, а також за розкрадання палива зі Львівської залізниці. А інший – 43-річний старший оперуповноважений кримінальної поліції, майор Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, який 22 роки працює в поліції. Його оголошено у розшук.

Нагадаємо, 30 січня невідомі спалили авто львівської журналістки Галини Терещук. Очевидці стверджували, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

6 лютого стало відомо, що людину, яка підпалила автівку журналістки у Львові, затримали в Одесі. Підозрюваним виявився 19-річний уродженець Хмельницької області. Згодом суд помістив хлопця під цілодобовий домашній арешт.