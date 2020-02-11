Підпал авто львівської журналістки коштував 5000 гривень: деталі розслідування

За підпал авто львівської журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук 19-річний студент отримав 5000 гривень. Про це сьогодні, 10 лютого, розповіла на брифінгу головна прокурорка Львівської області Ірина Діденко, передає кореспондент Львівського порталу.

Ірина Діденко розповіла, що спочатку виконавець не хотів йти на контакт зі слідством, однак завдяки співпраці зі Службою безпеки України він почав давати викривальницькі свідчення. Завдяки цьому прокурори зібрали достатню кількість доказів, щоб повідомити про підозру за ч.2 ст.347-1 КК України – умисне знищення або пошкодження майна журналіста особам, які виступали замовником та посередником.

«Замовником є раніше судимий львів’янин, який відомий у кримінальному світі на прізвисько «бандит» через контрабандні схеми та розкрадання палива зі Львівської залізниці. Сьогодні 48-річному чоловіку обиратимуть міру запобіжного заходу, ми клопотатимемо про тримання під вартою», – зазначила Ірина Діденко.

Головна прокурорка Львівщини також повідомила, що другий фігурант злочину – це 43-річний старший оперуповноваженому кримінальної поліції, майор Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, який 22 роки працює в поліції. Поліцейський займався пошуком виконавця, підбурюванням його до вчинення злочину та передачею коштів у сумі 5000 за виконання замовлення.

«Зараз місце знаходження поліцейського невідоме, тому що він перебуває за кордоном. Чоловік втік з країни в суботу, 8 січня, тобто відразу через два дні після затримання виконавця. Відтак підозру вручили заочно, але вживаємо всі заходи, щоб притягнути його до відповідальності», – зазначила Ірина Діденко.

Як повідомляв Львівський портал, у Нацполіції Львівщини встановлюють обставини причетності працівника поліції до скоєння злочину та вирішується питання про звільнення його з органів Національної поліції.

Зазначимо, що згодом у прокуратурі повідомили, що Галицький районний суд міста Львова задоволив їхнє клопотання та надав дозвіл на затримання фігуранта, який перебуває у розшуку, та доставлення його до суду для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 30 січня невідомі спалили авто львівської журналістки Галини Терещук. Очевидці стверджували, що до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

6 лютого стало відомо, що людину, яка підпалила автівку журналістки у Львові, затримали в Одесі. Підозрюваним виявився 19-річний уродженець Хмельницької області. Згодом суд помістив хлопця під цілодобовий домашній арешт.