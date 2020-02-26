Оприлюднили результати тестів на коронавірус евакуйованих з Китаю

Оприлюднено перші результати тестування на новий коронавірус евакуйованих осіб з Китаю, які нині перебувають в обсервації у Нових Санжарах на Полтавщині. Усі 48 громадян – здорові. Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на учасників оперативного штабу в Нових Санжарах.

Зазначається, що результати усіх 48 тестів – негативні. Другу частину результатів медики очікують отримати завтра, 27 лютого. А персоналу, який обслуговує санаторій у Нових Санжарах, – вже з п’ятниці.

«Ми отримали перші результати аналізів: усі 48 проб виявилися негативними. Зараз ми точно знаємо, що ці люди не мають коронавірусу», – сказав учасник оперативного штабу, радник прем’єр-міністра України Антон Турупалов.

Нагадаємо, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Також ми писали про те, як відреагували іноземні ЗМІ на протести в Україні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, замовники та організатори сутичок у Нових Санжарах, куди на карантин привезли евакуйованих з Китаю українців, понесуть відповідальність.