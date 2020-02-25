Станцію компостування на Пластовій перевірили на екобезпечність

У Львові на вулиці Пластовій, 13 працює станція компостування харчових та садових відходів. Згідно з результатами перевірки, вміст шкідливих речовин у контейнері з компостом не перевищує норми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Спеціалісти проводили аналіз за такими показниками: вологість, сольова витяжка КСІ, загальний азот, фосфор, калій, органічна речовина в перерахунку на вуглець, магній, кальцій, цинк, мідь, мангал, залізо.

Випробування показали, що вміст шкідливих речовин, зокрема – важких металів, не перевищує гранично допустимої норми. Перевірку проводила агрохімічна лабораторія ПП «Західний Буг».

Львів’яни можуть здавати відсортовані харчові та садові відходи на вулиці Пластовій,13 із понеділка по п’ятницю з 9 до 18 години, обідня перерва з 13 до 14 години.

Львівський портал повідомляв, які харчові та садові відходи можна здавати для компостування, а які – ні?

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Зазначимо, пункт прийому відходів на компостування на вулиці Пластовій запрацював у січні цього року. Хоча раніше у міськраді анонсували, що компостувати органіку у Львові розпочнуть у першій половині 2019 року, згодом цей процес відтермінували до серпня 2019-го. Пізніше відкриття станції компостування «мокрих» відходів відклали на жовтень.

Як повідомляв Львівський портал, у листопаді 2018 року мерія також запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, наразі вони можуть з’явитись лише на 20% території міста.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.