Скалецька приєдналася до 14-денного карантину у Нових Санжарах

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька увійшла у зону обсервації на території медичного центру «Нові Санжари», де вона 14 днів перебуватиме разом евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, їй у медцентрі виділили окреме робоче приміщення через необхідність проводити постійні наради скайпом і телефоном.

«Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні… Вчора до пізньої ночі разом з представниками всіх залучених міністерств і відомств перевіряли умови розміщення людей в «Нових Санжарах», забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних та безпекових норм. Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації», – повідомила міністерка охорони здоров’я.

Також вона додала, що на даний час всі, хто перебувають у медцентрі, почуваються добре.

«Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено…», – повідомила Зоряна Скалецька.

Нагадаємо, вчора міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що приєднається до евакуйованих з Китаю українців, які перебуватимуть протягом 14 днів в обсервації в Нових Санжарах. Сьогодні ж начальник медцентру у Нових Санжара, що на Потавщині Олександр Блінов повідомив, що міністерка перервала свій карантин і покинула медцентр у Нових Санжарах.

Як повідомляв Львівський портал, евакуйованих з Китаю українців розмістили в санаторії у Нових Санжарах. Місцеві жителі намагались завадити і зокрема розпалили багаття посеред дороги, а також кидали каміння в автобуси.

Нагадаємо, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Також ми писали про те, як відреагували іноземні ЗМІ на протести в Україні.

Водночас прем’єр Олексій Гончарук вважає, що «пікетний прийом» евакуйованих з Китаю – результат інформвійни проти України.