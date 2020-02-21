Скалецька перервала свій карантин і покинула медцентр у Нових Санжарах

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка раніше повідомила про бажання пройти повний етап 14-денного карантину разом із евакуйованими з Китаю українцями, покинула територію санаторію Нових Санжар, що на Потавщині. Про це повідомив журналістам начальник медцентру Олександр Блінов, передає кореспондент УНН.

«Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами до 2:00, контактувала з тими працівниками, які працюють у боксі. Сьогодні вона виявила бажання піти до людей, і з ними поспілкуватись», – розповів Блінов.

Він повідомив, що міністр планує повернутись на обсервацію, проте коли – «треба в неї спитати». Для Скалецької облаштують місце в окремій будівлі, проте, окрім неї, у «Нових Санжарах» працюють ще три представника МОЗ.

«Ми їй зробимо будиночок, людині треба працювати», – розповів начальник медзакладу.

Він також зазначив, що попри карантинний режим, міністр може покинути територію санаторію у будь-який момент, принаймні, поки вона не поспілкувалась з евакуйованими.

«Вона може. І я буду йти додому», – роз’яснив Блінов.

Нагадаємо, вчора міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що приєднається до евакуйованих з Китаю українців, які перебуватимуть протягом 14 днів в обсервації в Нових Санжарах.

Як повідомляв Львівський портал, евакуйованих з Китаю українців розмістили в санаторії у Нових Санжарах. Місцеві жителі намагались завадити і зокрема розпалили багаття посеред дороги, а також кидали каміння в автобуси.

Нагадаємо, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми зазначали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Також ми писали про те, як відреагували іноземні ЗМІ на протести в Україні.

Водночас прем’єр Олексій Гончарук вважає, що «пікетний прийом» евакуйованих з Китаю – результат інформвійни проти України.