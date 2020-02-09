Козицький анонсував «нову кров» у Львівській ОДА

Новий голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив, що планує оновити склад облдержадміністрації «новою кров’ю». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

На думку посадовця, людський ресурс в ОДА потрібно використовувати максимально продуктивно та ефективно на шляху до досягнення тих результатів, яких від облдержадміністрації очікують мешканці Львівщини.

«Хочу залучити до співпраці молодих фахівців у різних галузях, усі кадрові рішення в ЛОДА буду приймати за схемою: людина = посада. Тобто кожен працівник має відповідати своїй посаді знаннями, досвідом, компетенцією, репутацією», – наголосив Максим Козицький.

Зазначимо, 38-річний Максим Козицький є підприємцем, разом зі своїм батьком володіє бізнесом у сфері відновлювальної енергетики. Ще у червні минулого року він був одним із трьох кандидатів на посаду голови ЛОДА, яких до обговорення із громадськістю висунув Володимир Зеленський незабаром після перемоги на президентських виборах.

Втім тоді керівником Львівської ОДА призначили Маркіяна Мальського. На цій посаді він пробув менше пів року – наприкінці грудня Зеленський заявив, що звільняє Мальського. Офіційно Маркіяна Мальського звільнили 26 грудня 2019 року.

Після цього Львівська ОДА не мала керівника 43 дні. Максима Козицького на посаду голови ЛОДА уряд схвалив 27 грудня. Офіційне представлення нового очільника ЛОДА відбулося 6 лютого на шахті «Межирічанській» у Червонограді. Тоді громаду із Козицьким знайомив Володимир Зеленський. Детальніше про те, як пройшло саме представлення і зустріч президента України із шахтарями, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, на другий день після офіційного представлення Максима Козицького стало відомо, що його батько придбав будівлі дитячого санаторію на вул. Коновальця, через який міська рада Львова судиться із Львівською облрадою.

Фото: Facebook Максима Козицького