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Кабмін погодив кандидатуру Максима Козицького на посаду глави Львівської ОДА

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 27 грудня, Кабмін погодив кандидатуру Максима Козицького на посаду глави Львівської ОДА. Про це повідомила прессекретарка прем’єр-міністра Діана Давитян, передає LIGA.net.

 

За її словами, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в п’ятницю, 27 грудня. Проєкт указу про призначення Козицького буде спрямований президенту Володимиру Зеленському.

Як пише Zaxid.net, сьогодні 38-річний підприємець Максим Козицький, який разом із батьком володіє бізнесом у сфері відновлювальної енергетики подав декларацію як кандидат на посаду голови Львівської облдержадміністрації.

Після звільнення Маркіяна Мальського Козицький фігурував у списках потенційних нових голів ЛОДА, тим більше, що він і був одним із трьох кандидатів на цю посаду, яких у червні 2019 року висунув на обговорення Володимир Зеленський. Максим Козицький є єдиним, хто зараз подав декларацію кандидата на посаду голови ЛОДА, що може свідчити про його швидке призначення.

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський під час засідання Ради розвитку громад та територій заявив, що звільняє голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського з посади. Згодом він повідомив, що повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

Зазначимо, керував областю Мальський менше ніж пів року – від 6 липня 2019 року.

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