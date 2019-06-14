Зеленський у Facebook обирає голову Львівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський радиться у Фейсбук кого обрати головою Львівської облдержадміністрації з-поміж трьох кандидатів, передає кореспондент Львівського порталу.

«День добрий, Львівщино! Звертаюся до вас по допомогу. Зараз маємо трьох претендентів на посаду голови Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їхню репутацію, менеджерські та моральні якості? Та й узагалі – хто вам більше до вподоби?

Ось наші кандидатури:

Денис Шмигаль, 43 роки.

Кандидат економічних наук.

Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ «ДТЕК Західенерго».

Максим Козицький, 38 років.

Директор компанії «Еко-Оптіма».

Лауреат премії «Людина року» в номінації «Підприємець року».

Маркіян Мальський, 35 років.

Адвокат, кандидат юридичних наук.

Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

Що думаєте?», – запитує Зеленський.

Зазначимо, що 22 квітня стало відомо, що Олег Синютка залишає посаду керівника Львівської ОДА. Згодом він під час сесійного засідання Львівської облради подякував депутатам за довгу співпрацю наголосивши, що це були найкращі роки в його житті. Голову Львівської ОДА Олега Синютку було звільнено 11 червня.

Також раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський наполягає на заміні всіх голів обласних державних адміністрацій. Нині триває відбір кандидатів.