Зеленський офіційно звільнив Мальського з посади голови Львівської ОДА

Сьогодні, 26 грудня, президент України Володимир Зеленський офіційно звільнив голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського. Про це йдеться в указі глави держави.

«Звільнити Мальського Маркіяна Маркіяновича з посади голови Львівської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський під час засідання Ради розвитку громад та територій заявив, що звільняє голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського з посади. Згодом він повідомив, що повертається до адвокатської практики, наукової та дипломатичної діяльності.

Зазначимо, керував областю Мальський менше ніж пів року – від 6 липня 2019 року.