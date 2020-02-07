Дитячий санаторій на Коновальця за 40 мільйонів придбала родина голови Львівської ОДА

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради сьогодні, 7 лютого, провело аукціон щодо продажу комплексу споруд колишнього Дитячого кардіоревматологічного санаторію на Коновальця, 114,116. Їх збули за 41,6 млн грн.

Додамо, що початкова ціна продажу складала майже 11,5 млн грн. Загальна площа споруд – понад 700 кв м.

Всього у аукціоні взяли участь 10 фірм. Придбав комплекс споруд, виставлений на продаж облрадою, ТзОВ «Нордік-Буд». Кінцева вартість склала 41,6 млн грн.

Своєю чергою голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин у Facebook запевнив, що половина виручених від продажу коштів піде на найнеобхідніші потреби обласних дитячих лікарень.

Зауважимо, що щодо цього об’єкта тривають судові спори між ЛОР і ЛМР щодо визнання незаконним і скасування рішення обласної ради про право власності на ці приміщення.

«Йдеться про дитячий санаторій на вул. Коновальця, 144−116. Це будівлі, які є на балансі 4-ї міської клінічної лікарні. У 2009 році в незаконний спосіб було виготовлено свідоцтво на право власності на цю будівлю Львівською обласною радою. Відповідно, Львівська міська рада звернулася з позовною заявою до суду. Однак обидві інстанції не задовольнили позов мерії. Тому 26 грудня 2019 року місто подало касаційну скаргу на рішення апеляційного суду, щоб скасувати право власності обласної ради на ці приміщення. Відтак, закликаємо всіх звернути на це увагу і не брати участі в аукціоні, тому що це рішення незаконне», – зазначали в департаменті гуманітарної політики міськради напередодні проведення аукціону.

За інформацією YouControl, бенефіціарним власником ТзОВ «Нордік-Буд» являється Зіновій Козицький, батько нового голови Львівської ОДА Максима Козицького, якого напередодні під час робочої поїздки на Львівщину офіційно представив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, облрада ще в 2017 пропонувала реорганізувати комунальний дитячий кардіоревматологічний санаторій шляхом приєднання його до обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ», але ця лікарня від нього відмовилась.

Тож санаторій продовжували утримувати за бюджетні кошти, а це 3,5 млн гривень на рік. А облрада все ніяк не могла вирішити реорганізувати його чи продати.

Вже в кінці листопада 2019 року ЛОР вирішила приміщення санаторію на вулиці Коновальця виставити на продаж шляхом аукціону, а кошти спрямувати на потреби медичної галузі.