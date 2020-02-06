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Коронавірус на круїзному лайнері. У МОЗ кажуть, що українців немає серед інфікованих

Вероніка Рой

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Серед інфікованих китайським коронавірусом на круїзному лайнері в Японії українців немає. Про це інформує міністерство охорони здоров’я України.

 

Згідно із повідомленням міністерства, вчора національний координатор з Міжнародних медико-санітарних правил в Японії (ММСП) повідомив, що на борту круїзного лайнера, на якому було зафіксовано спалах  нового коронавірусу, перебувають 25 громадян України. Лайнер здійснює рейс без заходу у порти України.

Відтак 4 лютого Міністерство охорони здоров’я Японії поставило судно на карантин та проводить дослідження для пасажирів та членів екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком та мають лихоманку або респіраторні симптоми.

«Було відібрано зразки у 237 пасажирів і членів екіпажу та проводиться їх дослідження. Наразі отримано результати тестування для 31 зразку, 10 з яких виявились позитивними на 2019-nCoV. За інформацією контактної особи ММСП Японії, громадян України серед вказаних 10-ти підтверджених випадків немає», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я Японії переводить пацієнтів із підтвердженою інфекцією нового коронавірусу до діагностичних лікарень в Японії та здійснює протиепідемічні заходи на судні. Інші пасажири і члени екіпажу, у тому числі ті, хто очікує результатів, повинні залишатися на судні щонайменше 14 днів.

Додамо, станом на сьогодні жертвами коронавірусу стали 565 людей.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох осіб, які повернулися з Китаю до Львова та мали легкі катаральні явища, тобто ознаки гострого респіраторного захворювання.

Про перший випадок стало відомо декілька днів тому, 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік також повернувся з Китаю, з туристичного відпочинку у зв’язку оголошенням епідеміологічної ситуації на території країни. Він мав легкі катаральні явища, які в нього спостерігалися ще до моменту виїзду з України.

Обоє перебували у спеціальні бокси в інфекційній лікарні. Станом на 3 лютого їх виписали з медзакладу.

Зазначимо, Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

 

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