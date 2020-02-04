Ресторану не буде: у відновлену віллу Бачевських зайде новий орендар

Незаконну скляну прибудову вілли Бачевських, що на вул. Вітовського, 35-А, демонтують, а фасад перефарбують в автентичний колір. Після цього у будівлю зайде новий орендар, Приватбанк, який відкриє тут одне зі своїх відділень. Про це сьогодні, 4 лютого, під час брифінгу розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

Посадовець зазначив, що у конфліктній ситуації з віллою Бачевських, яка є пам’яткою архітектури, її власники і мерія Львова дійшли до порозуміння. Тому упродовж наступних кількох місяців тут працюватимуть над тим, аби пам’ятка знову отримала свій автентичний вигляд. Після завершення всіх робіт у будівлю зайде новий орендар, Приватбанк, який облаштує тут один із своїх офісів.

«Для нас важливо, щоб вілла Бачевських була збережена. Завдяки Приватбанку, який тепер стає її повноцінним орендарем, ця пам’ятка архітектури буде збережена. І всі вимоги, які ми ставили, будуть виконані: буде демонтована так звана скляна «шпаківня», фасад перефарбують у попередній колір, також будуть виконані реставраційні роботи. Таким чином ця будівля знову стане окрасою нашого міста», – розповів Андрій Москаленко.

Водночас він не уточнив, коштом кого – Приватбанку чи власника – віллі будуть повертати автентичний вид. За словами Москаленка, новий орендар і власник пам’ятки «мають узгодити це між собою». Із бюджету Львова грошей навіть на частину робіт виділяти не будуть.

Своєю чергою директор Західного відділення Приватбанку Андрій Якимів уточнив, що скляну прибудову із вілли мають демонтувати вже найближчими днями, а от до перефарбовування фасаду приступлять лише навесні.

«За декілька місяців у цій будівлі буде офіс Приватбанку. Так ми домовились із існуючим власником вілли. Як тільки будуть дозволяти погодні умови, думаю, це буде орієнтовно у травні, фасад також буде повернуто до того кольору, яким він був раніше. Ми любимо наше місто, ми тут не лише живемо і працюємо, ми також повинні дбати про збереження історичної спадщини», – додав Андрій Якимів.

Зазначимо, раніше у віллі Бачевських хотіли відкрити ресторан.

Власником вілли Бачевських є приватне підприємство «Кас Консалтинг». Вперше за самовільні роботи на віллі його оштрафували у серпні 2018 року. Тоді за перефарбовування будівлі із бежевого у сірий колір без жодних дозволів та заміну вікон на компанію збирались накласти максимальний штраф – 170 тисяч гривень. Однак представники фірми запевнили посадовців мерії, що оформлять всі необхідні документи і перефарбують віллу у первинний колір. Тому штраф зменшили вдесятеро – до 1700 гривень. Цей штраф підприємство сплатило.

Згодом, у листопаді 2018 року, на віллі Бачевських незаконно встановили скляну прибудову. Через це міське управління охорони історичного середовища навіть зверталось у поліцію, однак жодної відповіді так і не отримало.

Через цю самовільну прибудову адміністративна комісія при виконкомі міської ради Львова вдруге оштрафувала власника вілли Бачевських у березні 2019-го. За самобуд на пам’ятці архітектури місцевого значення «Кас Консалтинг» мало сплатити 170 тисяч гривень.

Через цей приватне підприємство «Кас Консалтинг» подало в суд на міську раду Львова. Згодом у компанії заявили, що вілла Бачевських не є пам’яткою архітектури, а потім взагалі оголосили намір укласти з Львівською міськрадою мирову угоду. Однак Андрій Москаленко зауважив, що сплата 170 тисяч гривень штрафу все ще є актуальною.

Як писав Львівський портал, віллу Бачевських купило приватне підприємство «Кас Консалтинг» у 2016 році. Відтоді воно й розпочало реконструкцію, не маючи на це жодних дозволів.

Про те, що роботи у пам’ятці відбуваються незаконно, неодноразово говорили у міськраді Львова. А минулого року під час презентації проекту реконструкції вілли представник «Кас Консалтингу» Орест Вишневський визнав, що роботи проводили без необхідних дозвільних документів і додав, що припиняти їх не будуть.

На території вілли Бачевських навіть хотіли будувати житло. Втім восени 2018 року міська рада Львова таку ідею відхилила.

Додамо, що віллу Бачевських у Львові звели у 1924 році. У міжвоєнний час у цьому будинку жив власник лікеро-горілчаної фабрики Стефан Бачевський. За Польщі тут також розміщувався почесний консулят Австрії, в часи СРСР – дитячий садок. У 2017 році віллу Бачевських продали.

Фото: Львівський портал