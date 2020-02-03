З інфекційної лікарні виписали двох львів’ян, котрі повернулися з Китаю

З Львівської обласної інфекційної лікарні виписали двох пацієнтів, яких госпіталізували із підозрою на коронавірус. Їх діагноз не підтвердився. Про це повідомив сьогодні, 3 лютого, т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько.

За його словами, були проведені експрес-тести на грип, які є негативними. Інші проби та аналізи були відібрані у пацієнтів та надіслані до Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Станом на 31 січня 2020 року пацієнти в задовільному стані виписані з Львівської обласної інфекційної лікарні. Вони перебувають під спостереженням сімейних лікарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох осіб, які повернулися з Китаю та мали легкі катаральні явища, тобто ознаки гострого респіраторного захворювання.

Про перший випадок стало відомо декілька днів тому, 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік також повернувся з Китаю, з туристичного відпочинку у зв’язку оголошенням епідеміологічної ситуації на території країни. Він мав легкі катаральні явища, які в нього спостерігалися ще до моменту виїзду з України.

Обох чоловік госпіталізували у спеціальні бокси в інфекційній лікарні.

Нагадаємо, Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю. У світі зафіксовано понад 17 тисяч випадків захворювання на китайський коронавірус. За останню добу від захворювання померло 57 людей, а загальна кількість жертв становить 362 людини.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.