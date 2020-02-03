У Китаї спрогнозували пік поширення коронавірусу

Пік поширення коронавірусу в Китаї настане через 10-14 днів. Такий прогноз озвучив голова спеціальної комісії Державного комітету у справах охорони здоров’я КНР Чжун Наньшань, повідомляють китайські ЗМІ, передає «РБК «Україна».

Наньшань зазначив, що поширення коронавірусу все ще перебуває в стадії росту, але не досягне загальнонаціонального рівня.

«Ми припускаємо, що пік поширення коронавірусу нового типу настане приблизно через 10-14 днів. Але ми повинні як і раніше посилювати профілактичні заходи щодо стримування його поширення – не можна послаблювати пильність», – сказав він.

Зазначимо, Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю. У світі зафіксовано понад 17 тисяч випадків захворювання на китайський коронавірус. За останню добу від захворювання померло 57 людей, а загальна кількість жертв становить 362 людини.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що в Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу. Як вберегти себе від коронавірусу, читайте тут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про двох осіб, які повернулися з Китаю до Львова та мали легкі катаральні явища, тобто ознаки гострого респіраторного захворювання.

Про перший випадок стало відомо декілька днів тому, 28 січня. 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку». Львів’янина госпіталізували в обласну інфекційну лікарню та провели експрес-аналіз на грип. Його результат виявився негативним.

Другий чоловік також повернувся з Китаю, з туристичного відпочинку у зв’язку оголошенням епідеміологічної ситуації на території країни. Він мав легкі катаральні явища, які в нього спостерігалися ще до моменту виїзду з України.

Обоє перебували у спеціальні бокси в інфекційній лікарні. Станом на 3 лютого їх виписали з медзакладу.