В 2140 водоймах України через скиди нечистот загинули тварини

За минулий рік в українські водойми було скинуто понад 2 млрд куб. м різних стоків і третина із них були неочищеними. В результаті токсичного забруднення загинули всі або майже всі живі ресурси в 2140 водоймах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної екологічної ради України.

За даними екологів, через низькі опади дощу та безсніжну зиму водойми України наповнюються максимум на 70% від норми, а подекуди ще менше. Це призводить до зміни їх гідрологічного циклу та сприяє інтенсивній концентрації забруднення. При цьому дозволені скиди забруднених (вторинних, очищених і слабо очищених) вод досі розраховуються виходячи з наповнюваності водойми на всі 100%.

«У результаті забруднення в 2019 році загинули всі або майже всі водні живі ресурси в 2140 водоймах. Лише за останні місяці відбулися резонансні отруєння в Херсонській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях. Під час яких загинула не тільки риба, а й жаби, черепахи, бобри, качки й інша живність», – йдеться у повідомленні екологів.

Водночас забруднення вод в Україні веде до зростання захворювань серед населення. Зокрема, медики стверджують, що причиною 37% всіх онкологічних захворювань – вживання неякісної питної води.

Водні джерела України забруднюються настільки, що невдовзі ми не зможемо вживати з них питну воду.

«Україна вважається як маловодна країна, тому що в Україні більшість водних джерел забруднено настільки, що ми вже не можемо брати з них питну воду. Останні дослідження, проведені на замовлення Світового банку, поставили нас на 125 місце з 180 країн за кількістю питної води на душу населення. Україна стоїть між Чадом і Суданом, африканськими країнами», – зазначає Національна екологічна рада.

Як відомо, в Україні 63 тисячі річок, 400 тисяч ставків, 1 100 водосховищ.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у криницях на Львівщині виявили перевищення нітратів. Перелік сіл із забрудненою водою. А також, в яких джерелах Львова вода непридатна для пиття: перелік.