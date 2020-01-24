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Садовий відмовився від ідеї підвищувати вартість проїзду у львівських маршрутках

Вероніка Рой

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Мер Львова Андрій Садовий заявив, що вартість проїзду у маршрутках Львова не підвищуватимуть. Про це він сказав у тижневому відеозверненні, передає Львівський портал.

 

Мер заявив, що чутки щодо збільшення вартості проїзду в міських автобусах — неправдиві.

«Ходять чутки, що збільшиться вартість проїзду в автобусах. Це не відповідає дійсності… Ці чутки розпускають приватні перевізники, які возять людей на «триколісних» автобусах. Наша альтернативна: в цьому році купуємо 100 нових автобусів, 100 тролейбусів і 10 трамваїв», — зазначив міський голова.

Нагадаємо, на громадських слухання, проведених у кінці листопада 2019 року, не підтримали підняття ціни на проїзд у маршрутках з 7 до 8 грн. Про те, як проходили у Львові громадські слухання щодо подорожчання проїзду у маршрутках, читайте у репортажі Львівського порталу за цим посиланням. Результати слухань щодо електротранспорту можна дізнатись тут.

Додамо, що 10 січня виконком ЛМР таки ухвалив рішення щодо подорожчання вартості проїзду в електротранспорті. Нагадаємо, востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.

Також у Львові активно обговорюють можливість впровадження безкоштовного транспорту, яку запропонував втілити автор закону про електронний квиток Ігор Васюник. Що думають експерти з цього приводу читайте тут: «Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів. До слова, Ігор Васюник вважає, що підняття тарифу є необґрунтованим. На його думку, допоки у Львові не впровадять електронний квиток, мови про більші тарифи на проїзд бути не може.

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