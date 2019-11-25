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Під час громадських слухань не підтримали підвищення вартості проїзду у маршрутках Львова

Соломія Головіна

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Сьогодні, 25 листопада, у Личаківській районній адміністрації відбулося громадське слухання щодо перегляду тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на регулярних автобусних маршрутах Львова. Зокрема, було запропоновано підняти ціну на проїзд у маршрутках до 8 грн. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Загалом на участь в громадських слуханнях зареєструвалися 94 учасники. У результаті гарячої дискусії, яка тривала 1,5 години, за відповідну пропозицію проголосувало 43 особи, проти – 37. Учасникам громадського слухання запропонували проголосувати за два пункти:

  • Погодити тариф у 8 грн і забезпечити фінансування перевезення пільгових категорій громадян в повному об’ємі.
  • Ухвалою сесії Львівської міської ради надати право безкоштовного проїзду пенсіонерам за віком з 10 год. до 16 год. та після 21 год.

Рішення було визнано неприйнятим у зв’язку з тим,що для його ухвалення необхідна була більшість голосів від кількості присутніх.

Нагадамо, що нещодавно на сайті ЛМР з’явився проєкт рішення про підвищення вартості проїзду у міських автобусах до 8 гривень. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень.

У департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради пояснили потребу коригування тарифу на проїзд у маршрутках зауваженням Європейського інвестиційного банку щодо великого розриву  між економічно обґрунтованим тарифом і фактичним.

Фото: Львівський портал

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