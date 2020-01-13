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З четверга трамвай № 9 курсуватиме Замарстинівською

Ольга Денисяка

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З 16 січня вулицю Замарстинівську відкривають для проїзду транспорту. У зв’язку з цим трамвай № 9 буде курсувати від вулиці Торф’яної до Залізничного Вокзалу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«На маршруті курсуватиме 10 одиниць рухомого складу, з інтервалом 8 хвилин», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Зазначимо, що запустити трамваї на Замарстинівську у мерії спочатку обіцяли до кінця 2019 року, згодом процес відтермінували до 6 січня. Тепер ж рух і громадського транспорту, і приватних авто цією вулицею буде можливий із 16 січня.

Як повідомляв Львівський портал, ремонт вул. Замарстинівської розпочався ще в березні 2018 року. Оновлення цієї вулиці обійшлося бюджету Львова у 84 млн грн. Всі роботи виконує компанія «Онур».

Завершити ремонт Замарстинівської мали до кінця 2019-го, однак через нестійкий ґрунт роботи довелося зупинити. На місці певний час працювали геологи, тож відновити роботи «Онур» зміг на початку червня. Також під час ремонту у будинку на вул. Хімічній просіла фасадна стіна.

Нещодавно стало відомо, що частину проїжджої частини вул. Замарстинівської замість автентичної базальтової бруківки замощують різнокалібеним каменем.

Загалом вул. Замарстинівська у Львові не «бачила» ремонту більше ніж 40 років.

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