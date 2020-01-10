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П’ятеро дітей з Харкова з отруєнням потрапили до Львівської інфекційної лікарні

Вероніка Рой

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До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з отруєнням потрапили п’ятеро дітей із Харкова. Про це інформує департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Як повідомляється, діти разом із групою в супроводі дорослих (13 осіб) приїхали до Львова із Харкова. Всього за допомогою до медиків звернулись 5 дітей. Поступили в стаціонар зі скаргами на підвищення температури тіла, нудоту, частий рідкий стілець. Хворих до інфекційної лікарні госпіталізували з діагнозом гостра кишкова інфекція. Наразі стан пацієнтів середньої важкості.

«З анамнезу вдалось вияснити, що 9 січня об 12.00 год. харчувались в кафе «Перша Гуральня», що на площі Ринок, 30 у м. Львові. Там вони споживали картоплю пюре, курячу відбивну, борщ зі сметаною, салат з капусти. Вечеряли в  ресторані «Пузата Хата», що на вул. Січових Стрільців, 12, де  також вживали різноманітні страви», – повідомляють у департаменті охорони здоров’я.

Де саме отруїлися діти, у повідомленні не вказано.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Нещодавно у ресторані комплексу «Криве озеро» у Новояворівську отруїлися 24 людини. У частини хворих медики виявили самльмонелу. Під час святкування весілля у ресторані «Сінатра» на вул. Кульпарківській отруїлися вісім людей. У трьох із них теж висіяли сальмонелу.

Ця бактерія стала причиною отруєння й відвідувачів ресторану «Княжий двір», що у Сокільниках. Також сальмонела вклала на лікарняне ліжко людей, які наприкінці листопада святкували весілля у кафе на Сихові.

Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.

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