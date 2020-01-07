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Терористи, вбивці та диверсанти: список тих, кого Україна віддала на обмін

Ольга Денисяка

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Наприкінці грудня Україна та підконтрольні Росії терористичні угруповання «Л-ДНР» провели обмін утримуваними особами. З окупованої території повернулися 76 людей. Натомість бойовики отримали 127 людей. Наразі з’ясували імена 44 осіб, виданих бойовикам, передає ZN.

 

Українська сторона неодноразово наголошувала на тому, що серед виданих – терористи, вбивці та військові злочинці, натомість додому повернулися справжні Герої. Журналісти з’ясували імена 44 осіб, виданих бойовикам. Серед них, зокрема, 17 іноземців, переважно громадян РФ.

1.Едуард Бондаренко і Сергій Пастухов (засуджені до 12 років ув’язнення) – обвинувачені у вбивстві начальника контррозвідки СБУ в Донецькій області Олександра Хараберюша. 31 березня 2017 року полковника підірвали у власній автівці у Маріуполі.

Мешканку окупованого Донецька Юлію Прасолову, яка безпосередньо закладала вибухівку під авто Хараберюша, також обміняли, зараз вона знаходиться у Москві, повідомляла маріупольська агенція  «0629».

2. Аббасов Рустам Нурідін Огли і Сергій Петриков (звільнені для обміну без вироку суду) – обвинувачені у підготовці терористичного акту в Маріуполі, виготовленні зброї чи вибухівки і незаконному заволодінні майном.

3. Марина Ковтун (засуджена до 11 років ув’язнення) – обвинувачена в організації вибуху у харківському рок-клубі «Стіна» в листопаді 2014 року. Унаслідок спрацювання вибухового пристрою постраждали 13 осіб. Слідство вважало Ковтун ватажком диверсійної групи, більшість членів ДРГ обміняли на бранців Кремля під час попередніх обмінів.

4. В’ячеслав Чумак – обвинувачений у здійсненні трьох вибухів на залізниці поблизу Харкова. Чи отримав він вирок перед обміном, на разі невідомо.

5. Володимир Дворніков, Сергій Башликов і Віктор Тетюцький (довічне ув’язнення і майже 4 млн грн компенсацій потерпілим) – обвинувачені в організації теракту під час «Ходи Гідності» 22 лютого 2015 року. Унаслідок вибуху біля Палацу Спорту в Харкові загинули четверо і постраждали дев’ятеро людей, серед загиблих були підліток і правоохоронець. За версією слідства, скоєння теракту фінансувала країна-агресор.

6. Ігор Джадан (звільнений для обміну без вироку суду) – учасник харківського антимайдану, обвинувачений у терористичному акті, посяганні на територіальну цілісність України і нарузі над державними символами.

7. В’ячеслав Євтухов, Сергій Веселов і Дмитро Волошко – так звані «харківські партизани», обвинувачуються в обстрілі військкоматів, підпалах і організаціях вибухів упродовж 2014-2015 років. Загалом сім терористичних актів. У вересні 2014 року також намагалися підірвати три залізничні станції і обстріляли офіси двох фірм.

8. Костянтин Калашніков (засуджений до12 років ув’язнення) – обвинувачений в організації вибуху на ділянці Ксенієве-Аккаржа одеської залізниці у 2015 році.

9. Владислав і Руслан Долгошей, Микола Казанський, Олег Мазур і Микола Селятенко – обвинувачені у підривах залізниці в Одеській і Миколаївській областях.

10. Микола Дубіна (засуджений до15 років ув’язнення, місцеві ЗМІ повідомляють про 11 років за ґратами ) – обвинувачений у підриві мосту в Оріхові Запорізької області у 2014 році. За даними правоохоронців, також планував здійснити низку диверсій на інших об’єктах у п’яти районах області.

11. Катерина Фотьєва, Олександр Шевцов, Ігор Удовенко і Євген Підмазко – обвинувачені в організації 14 підривів волонтерських центрів і проукраїнських організацій в Одесі та плануванні ще одного. Їх затримали у 2015 році, як і у випадку з харківськими підривниками, гроші за свою злочинну діяльність вони отримували з РФ.

12. Володимир Грубнік (засуджений до восьми років ув’язнення) – обвинувачений в організації вибуху біля будівлі СБУ в Одесі.

13. Мирослав Мельник – у 2017 році підірвав у центрі Одеси автомобіль. Чи отримав він вирок перед обміном, на разі невідомо.

14. Микола Рубан (засуджений до 15 років ув’язнення) – також відомий як «медовий терорист». У січні 2016 року літній чоловік приніс на блокпост українських військових у Станиці Луганській нібито банку з медом, аби пригостити. Через вибух на блокпості один військовослужбовець загинув, ще троє дістали поранення.

Інформацію про обмін Рубана неодноразово повідомляли та спростовували. Українська влада наголошувала на тому, що Рубан сидітиме в Україні. Однак низка ЗМІ, серед яких, зокрема, «Радіо Свобода», наголошували на тому, що під час обміну 29 грудня його все ж обміняли. Інформацію про обмін Рубана підтвердив і журналіст Юрій Бутусов.

15. Валерій Гратов – полковник Збройних сил РФ. Під час затримання у 2017 році у Гратова вилучили відео з обстрілами українських територій, агітаційні матеріали терористів ОРДЛО, а також фотографії із зображенням Гратова в компанії нині ліквідованих терористів «Гіві» (Михайло Толстих) і «Мотороли» (Арсен Павлов).

16. Лариса Чубарова (засуджена до 11 років ув’язнення) – громадянка РФ, більш відома як агент «Тереза». На початку 2014 року – активна учасниця проросійських рухів у Харкові, згодом приєдналася до бойовиків в Донбасі, де увійшла до бандформування підполковника військової розвідки РФ Ігоря Безлера («Бес»).

Як і у випадку з Рубаном, її особу неодноразово розглядали як кандидатуру на обмін, утім, протягом тривалого часу цього так і не відбувалося.

17. Олександр Дакар (Артур Денісултанов, «Дінго») – громадянин РФ, обвинувачений у замаху на учасників АТО, подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуеву, яке відбулося в 2017 році.

18. Руслан Гаджиєв (засуджений до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна) – росіянин брав участь у війні проти України з 2014 року. У січні 2015 року він брав участь в бойовиків наступі поблизу Санжарівки на Донеччині, вів прицільний вогонь по українських позиціях, унаслідок чого загинули восьмеро військовослужбовців ЗСУ.

Гаджиєв був в переліку росіян, які писали листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням обміняти їх на українських полонених. Однак Росія вперто відмовлялася забирати 36 своїх громадян, засуджених за тяжкі злочини проти України.

19. Олег Даронін (засуджений до 13 років ув’язнення) – уродженець Ханти-Мансійського округу РФ брав участь у війні проти України з 2015 року, був розвідником.

20. Владислав Макаров (засуджений до дев’яти років ув’язнення) – росіянин, обвинувачений у шпигунстві на користь РФ та незаконному поводженні зі зброєю. Макаров збирав інформацію щодо розробок зброї і товарів військового призначення, зокрема із грифом «секретно».

У березні 2014 року він отримав від співробітника ДП “Прогрес» нібито креслення системи наведення артснаряду «Квітник-А», під час передачі шпигуна затримали. Під час судового процесу Макаров стверджував, що мав в Росії проблеми з ФСБ.

21. Шаміль Мулієв («Шаман») – росіянин, член бандформування «СССР Брянка», що діє на тимчасово окупованій території Луганщини. Чергував на «блокпостах» бойовиків неподалік Станиці-Луганської. Під час судового процесу він повністю визнав провину та розкаявся.

22. Сергій Петров (засуджений до чотирьох років ув’язнення) – уродженець Омська брав участь у війні проти України з 2017 року, відгукнувшись на оголошення у російській соцмережі «ВКонтакте». Кілька тижнів чергував на «блокпостах” бойовиків і проходив військові вишколи, однак безпосередньої участі в бойових діях не брав, оскільки «завалив» психологічні тести.

23. Мурат Джимієв – фігурант справи «осетинських терористів», обвинувачений у підготовці теракту під час акцій протесту під Верховною Радою восени 2017 року. Джимієв нібито мав принести до наметового містечка активістів десять пляшок отруєної горілки. Джимієв також писав листа Путіну з проханням обміняти на українських полонених.

24. Василь Кусакін (засуджений до восьми років ув’язнення) – уродженець Якутії воював в українському Донбасі на боці терористів «ДНР», був розвідником. Брав участь у боях в Широкиному, «полонив» українських офіцерів. Він визнав свою провину у суді.

25. Микола Покусаєв (засуджений до чотирьох років ув’язнення) – російський найманець воював у так званому «2-му мотострілецькому батальйоні 11 полку 1 АК «ДНР», брав участь у боях біля Пісків. На суді Покусаєв визнав свою вину.

26. Євген Шаталов (засуджений до чотирьох років ув’язнення) – росіянин у 2015 році підписав контракт з так званим «міністерством оборони ДНР», був черговим у штабі бойовиків, де перевіряв доповіді з передової про відкриття українськими військовими вогню у відповідь на провокації. На судовому засіданні Шаталов зізнався у злочині.

27. Максим Сливко – росіянин фігурував у справі «оболонських терористів», готував теракт у Києві. Іноземця схопили разом із трьома спільниками в 2015 році. Під час затримання вони підірвали гранату.

28. Анатолій Бусигін – вбив людину в Маріуполі, інформації про участь Бусигіна у війні на сході України у відкритих джерелах немає.

29. Дмитро Новіков (звільнений для обміну без вироку суду) – громадянин Білорусі обвинувачується у веденні бойових дій проти українських військ у складі терористичної організації.

30. Олег Ткачук – білорус був учасником масових заворушень в Одесі 2 травня. У районі Грецької площі антимайданівець кидав каміння в прихильників Євромайдану, футбольних фанатів і випадкових перехожих.

31. Рафаєль Лусваргхі (засуджений до 13 років ув’язнення) – одіозний бразильський найманець з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у лавах батальйону «Вікінг» 1-ї бригади терористичного угруповання «ДНР», брав участь у боях за Донецький аеропорт.

Як повідомляв Львівський портал, 29 грудня на Донбасі відбувся обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР», в рамках якого вдалося повернути 76 українців. Офіс президента опублікував зворушливі фото зі звільнення наших співвітчизників.

Днем раніше п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, звільнили з під варти та домашнього арешту. Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР». Згодом стало відомо, що колишніх беркутівців вже обміняли на українських полонених.

Із цього приводу у центрі Львова відбулася акція «Не злиЙ Майдан».

Також представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців.

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