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На обгородження Монументу Слави у Львові виділили 413 тисяч

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 19 квітня, депутати Львівської міської ради виділили з бюджету Львова 413 тисяч гривень для обгородження Монументу Слави, що на вулиці Стрийській. Відповідне рішення під час сесії міськради підтримали 42 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Обгородити Монумент Слави потрібно для того, щоб на голову нічому нічого не впало. Бо якщо щось таки впаде, то буде велика біда», – пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, 10 квітня виконавчий комітет Львівської міськради погодив обгородження Монументу Слави, аби уникнути аварійних ситуацій. Обгороджувати Монумент Слави має Галицька райадміністрація.

Нагадаємо, наприкінці лютого виконком погодив демонтаж30-метрового пілону  Монументу слави, який перебуває в аварійному стані.

Як відомо, у 2017 році ініціативна група, що складалась з громадських діячів, бійців АТО, почала вимагати знесення Монумента Слави. Водночас у мерії створили робочу групу для напрацювання кроків для  вирішення цього питання, яку очолює Андрія Москаленко. Ця група провела кілька засідань минулого року, зокрема замовила у «Львівської політехніки» дослідження стану ключових конструкцій. Фахівці, які проводили дослідження, зробили висновок, що 30-метрова стела Монументу перебуває в аварійному стані.

Як повідомляв Львівський портал раніше, нещодавно Спілка архітекторів висунула ідею щодо будівництва паркінгу на території Монументу Слави.

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