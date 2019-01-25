Місія здійсненна: як у Львові альпіністи демонтовують 30-метрову стелу Монументу слави

На вулиці Стрийській у Львові триває демонтаж стели Монументу слави, яку вирішили знести через її аварійний стан. Роботи на 30-метровій висоті виконують альпіністи, наразі вони знімають із стели гранітні плити. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як під час брифінгу зауважив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, після обстеження стану стели було виявлено, що цей об’єкт перебуває в аварійному стані.

«Одна з причин аварійності стели – не лише плити, які відшаровуються на самій стелі, а й ті, які є в її основі. Тобто, почало відбуватися просідання, що становило небезпеку», – пояснив він.

За його словами, оскільки Монумент слави не перебуває ні в кого на балансі, було прийнято рішення, щоб Галицька районна адміністрація, на території якої перебуває комплекс, виступила замовником робіт.

«Ми звернулися до НУ «Львівська політехніка», щоб вони надали технічний висновок про те, яким чином можна робити ці протиаварійні роботи. Відтак отримали документ про те, що ця стела підлягає демонтажу. Після цього вирішили обгородити цю територію», – пояснює Андрій Москаленко всю хронологію подій.

Минулого року було оголошено тендер, щоби визначити підрядника, який виконуватиме роботи з демонтажу стели. Як наголосив заступник міського голови Львова з питань розвитку, він оголошувався тричі, але жодного разу ніхто на нього не подався.

Він додав, що після цього вступила в дію перемовна процедура і було підписано угоду з компанією, яка публічно анонсувала початок робіт, мова йде про фірму «Альтера». Але через півтора тижні, як наголосив Андрій Москаленко, підрядник поінформував, що не може проводити ці роботи через вихід з ладу основних засобів, які необхідні для виконання демонтажу.

«Відповідно на початку цього року було підписано угоду з іншою компанією, яка два дні тому розмістила риштування і приступила до робіт. Наразі тут працюють альпіністи. Вони йдуть наступним шляхом: знімають гостро аварійні плити, а далі метр за метром поетапно зніматимуть саму стелу», – пояснив посадовець.

При цьому він наголосив, що важливі її елементи передадуть в музей «Територія Терору».

Щодо термінів демонтажу, то новий підрядник не зумів відповісти, коли роботи будуть завершені, посилаючись на те, що процес може гальмуватися складними погодними умовами.

Підрядник, який зараз виконує роботи, Роман Хома зазначив, що демонтаж вони розпочали 23 січня.

«Наразі розбираємо гранітні плити. Далі поступово візьмемося за демонтаж самої бетонної споруди. Експерти виявили значну корозію металу та бетону, тому вона справді є аварійною. Складність полягає у непростих погодних умовах, а також 30-метровій висоті. Тут працюють львівські альпіністи, які демонтовували об’єкти у промислових зонах, зокрема, навіть 100-метрові труби», – розповів він.

Своєю чергою Андрій Москаленко пояснив, що наразі досі невідомо, що буде далі із рештою конструкцій Монументу слави:

«Щодо решти елементів комплексу, то зараз завершено підготовку містобудівного розрахунку цієї території, яка стосується решти елементів Монументу слави, Стрийського парку, Парку культури, Академії сухопутних військ. Буде оголошено архітектурний конкурс, щоби з’ясувати, яким чином ця ділянка має жити. За результатами цього конкурсу чітко розумітимемо, що саме тут має бути. Але це точно мусить бути громадський простір, який саме – дасть відповідь архітектурний конкурс. Чому сьогодні-завтра не оголосимо його? Є дуже багато ідей, узагальнемо їх і оголосимо його. Думаю, це буде протягом кількох тижнів».

Зокрема, за його словами, Монумент слави пропонують повністю знести або ж переробити.

«Історики та архітектори прийматимуть рішення, яким чином це все буде», – резюмував він.