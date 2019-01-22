У Львові розпочали підготовчі роботи з демонтажу аварійної стели Монументу Слави

Галицька районна адміністрація підписала угоду з ФОП Роман Хома на демонтаж аварійної стели Монументу Слави. Підрядник вже розпочав підготовчі роботи (встановлення риштування) для проведення демонтажних робіт. Завтра роботи планують продовжувати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської міської ради.

«Ми, як замовник проведення робіт з демонтажу аварійної стели Монументу Слави, три рази оголошувався тендер на проведення робіт з демонтажу, та ніхто не подавався. Відповідно після цього вступила в дію пряма процедура підписання угоди з виконавцем робіт. Було укладено угоду з компанією «Альтера». Після детального вивчення об’єму і складності робіт, вона написала листа в Галицьку районну адміністрацію з повідомленням, що просить розірвати договір на роботи у зв’язку із виходом з ладу основних засобів, які необхідні для виконання цих робіт.

Тому вчора ми підписали нову угоду з ФОП Роман Хома на проведення цих робіт. Підрядник вже розпочав підготовчі роботи (встановлення риштування). Завтра роботи планують продовжувати”, — повідомив голова Галицької Р Андрій Зозуля.

Спочатку потрібно буде демонтувати гранітні елементи, барельєфи, які є, а тоді демонтувати саму конструкцію стели. Як повідомлялося раніше, ті елементи, які можливо, і які готовий прийняти Музей «Територія терору», будуть передані туди.

Додамо, що попередню угоду з компанією «Альтера» було розірвано, оскільки вони повідомили про вихід з ладу основних засобів, які необхідні для виконання цих робіт.

Як повідомляв Львівський портал, в кінці квітня Монумент Слави у Львові обгородили високим парканом, на встановлення якого виділили більше 400 тисяч гривень. Під час засідання робочої групи щодо вирішення долі пам’ятки дійшли висновку, що частина елементів конструкції пам’ятника Монументу Слави перебуває в гостро аварійному стані. Відтак виконавчий комітет прийняв рішення про виготовлення висновків щодо технічного стану Монументу Слави, і, зокрема, було замовлено дослідження у НУ «Львівська політехніка» щодо технічного стану ключових конструкцій пам’ятника.

Галицька районна адміністрація стала замовником протиаварійних робіт – демонтажу найвищої стели пам’ятника, яка становить найбільшу загрозу.

Також Спілка архітекторів висувала ідею щодо будівництва паркінгу на території Монументу Слави.

Нагадаємо, нещодавно представники львівських праворадикальних організацій самовільно встановили камінь біля Монумента Слави на вул. Стрийській.

Раніше Львівський портал публікував матеріал «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

Фото: Zaxid.net