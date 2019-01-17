Демонтажем аварійної стели Монументу Слави займеться інша фірма

Галицька районна адміністрація підпише угоду з новою фірмою на демонтаж аварійної стели Монументу Слави. Попередню угоду з компанією «Альтера» було розірвано, оскільки вони повідомили про вихід з ладу основних засобів, які необхідні для виконання цих робіт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Нагадаємо, Галицька РА тричі проводила тендер на демонтаж стели, однак торги скасовувались через відсутність учасників.

«Галицька районна адміністрація, яка є замовником проведення робіт з демонтажу аварійної стели Монументу Слави, три рази оголошувала тендер на ці роботи, та ніхто не подавався. Відповідно після цього вступила в дію пряма процедура підписання угоди з виконавцем робіт. Було укладено угоду з компанія „Альтера“. Після детального вивчення об’єму і складності робіт, вони написала листа в Галицьку районну адміністрацію з повідомленням, що просять розірвати договір у зв’язку із виходом з ладу основних засобів, які необхідні для виконання цих робіт. Тому наступного тижня Галицька Р Апідпише угоду з іншою фірмою для проведення цих робіт», — розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

За його словами, спочатку потрібно буде демонтувати гранітні елементи, барельєфи, які є, а тоді демонтувати саму конструкцію стели. Ті елементи, які можливо, і які готовий прийняти Музей «Територія терору», будуть передані туди.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови Львова № 202 від 17 травня 2017 р., розглянувши звернення Почесного громадянина міста Львова, письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, учасника національного та правозахисного руху, політв’язня радянських таборів Ігоря Калинця, було створено робочу групу для розгляду пропозицій і вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській. Очолює робочу групу Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Відбулося декілька засідань робочої групи. Під час одного з них було озвучено, що частина елементів конструкції пам’ятника Монумент Слави знаходиться в гостро аварійному стані.

Відтак 23 лютого 2018 року виконавчий комітет затвердив рішення «Про вжиття заходів з усунення аварійності Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул. Стрийській», відповідно до якого Галицька районна адміністрація визначена замовником проведення першочергових протиаварійних робіт Монументу Слави. Мова йде про стелу, заввишки 30 метрів, де було виявлено гостро аварійні елементи.

Відповідно було замовлено дослідження у НУ «Львівська політехніка», щодо технічного стану ключових конструкцій пам’ятника.