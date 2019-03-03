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У Львові знеcли 30-метрову стелу Мoнумента слaви

Андрій Котенський

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Вночі у неділю, 3 березня, у Львові із третьої спроби таки знесли 30-метрову стелу Монумента слаaви, що розташований на вулиці Стрийській.

 

Відео повалення аварійної стели виклав у мережу Igor Martyniv.

Нагадаємо, раніше Львівський портал публікував матеріал «Руїна комунізму: Монумент слави чи ганьби».

Минулого року виконавчий комітет прийняв рішення про виготовлення висновків щодо технічного стану Монументу Слави, і, зокрема, було замовлено дослідження у НУ «Львівська політехніка» щодо технічного стану ключових конструкцій пам’ятника.

Торік у квітні Монумент Слави обгородили високим парканом, на встановлення якого  виділили більше 400 тисяч гривень.

Також Спілка архітекторів пропонувала збудувати на території Монументу Слави паркінг, а мерія заявила, що планує облаштувати тут меморіал українським героям.

Як повідомлялось, спершу демонтовувати Монумент Слави мала компанія «Альтера», втім згодом угоду з нею розірвали через те, що у фірми вийшла з ладу техніка. Після цього Галицька райадміністрація підписала договір на демонтаж аварійної стели із ФОП Роман Хома. Демонтовувати стелу Монументу Слави почали 25 січня.

У музей «Територія терору» передали 3 горельєфи демонтованих з аварійної стели Монументу Слави. Перші два були доставлені до музею ще 31 січня.

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