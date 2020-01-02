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Мешканцям Львівщини заборгували зарплат на 124 мільйони гривень

Наталя Дуляба

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Станом на 1 грудня 2019 року борг із виплати заробітної плати на території Львівщини сягнув більше 124 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Станом на початок грудня мешканцям Львівщини не пилатили зарплат на 124,4 млн грн. Порівняно з початком 2019 року цей показник боргу є в 1,6 раза більшим.

У порівнянні з листопадом (75,6 млн грн) грудневий борг зменшився на 25%. Скоротити суму заборгованості вдалося завдяки видачі зарплат працівникам добувної промисловості.

Натомість найбільше грошей заборгували мешканцям Львівщини, що працюють на промислових підприємствах (98,9 млн грн), у будівництві (9,1 млн грн) та в закладах охорони здоров’я (на 5,2 млн грн).

Щодо територіального розподілу, то найбільші обсяги боргів були у Сокальському районі (42,7 млн грн), Червонограді (30,7 млн грн) та у Львові (28,2 млн грн).

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Нагадаємо, на Львівщині регулярно затримують зарплату працівникам ДП «Львіввугілля». Наприклад, платню за грудень торік їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого. Зарплату за травень шахтарям видавали ще в середині липня, за червень – на початку серпня, а за вересень – наприкінці жовтня.

Напередодні новорічних свят гірники знову заявили про затримки із зарплат, відтак переймались, що їхні сім’ї не матимуть за що накрити святковий стіл на Новий рік та Різдво.

Втім 24 грудня на рахунки «Львіввугілля» надіслали більше 90 млн грн, які скерували на виплату зарплат гірникам.

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