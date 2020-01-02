Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтингів за рівнем вживання алкоголю. За даними ВООЗ за 2018 рік, один українець в середньому випиває 13,9 літра чистого спирту на рік. А в 2016 році Україна взагалі була на четвертому місці у світі за смертністю від алкоголю.

Найгірше, що ця хвороба з кожним роком молодшає. Так, за даними дослідження дитячого фонду ЮНІСЕФ, Україна посідає перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. 87% українських школярів хоча б раз пили алкогольні напої, 26% – вживають їх кілька разів на місяць. Водночас лікарі шокують ще більше: виявляється, діти починають знайомство з алкоголем вже з 12-13 років, відтак майже всі 14-річні підлітки вже вживали спиртне.

Львівський портал вирішив з’ясувати, що спонукає дітей вживати алкоголь, які наслідки несе за собою захоплення міцними напоями з раннього віку, а також наскільки є ефективною алкозаборона 18+.

Чому дітей вабить алкоголь? Думка психолога

Алкоголь – це заборона, яка завжди вабила молодь. Який фільм, серіал чи реклама обійдеться без кумирів із келихами хмільних напоїв? Або ж як не згадати домашні застілля і різні святкування зі спиртним? Все це дуже впливає на формування ставлення до алкоголю у дітей та підлітків.

Психолог Ольга Швед пояснює: першочергово діти починають пити тому, що це заборонено. У такому юному віці будь-яке табу – це виклик, який вони із задоволенням приймають. І чим суворіша заборона, тим цікавіше її порушити.

Другою причиною, чому діти беруться за чарку, є бажання когось наслідувати. Чада, які спостерігають за батьками під час застілля з алкоголем, безсумнівно, хочуть бути схожими на них. Натомість у відповідь вони чують: «Тобі ще зарано». Саме тому дитина хоче швидше подорослішати. Втім нерідко буває й таке, що батьки дозволяють пригубити разом із ними, мовляв, нехай краще вип’є вдома, аніж деінде.

«Часто батьки вважають, що краще, аби дитина спробувала з ними вдома якісний алкоголь. Вони впевнені, що після такої дегустації їхнє чадо не піде пити на вулицю з друзями неякісне і дешеве спиртне. Однак той факт, що алкоголь є заборонений, але з батьками випити можна, викликає в голові дитини протиріччя. І через ці «але» бажання пити не зникає, а навпаки посилюється», – зазначає Ольга Швед.

Психолог також підкреслює, що найшвидше від усіх починають пити діти із заможних сімей. Нерідко їм дозволяють занадто багато, а це розслабляє і не обмежує в спробі дозволити собі зайвого, в тому числі – у вигляді алкоголю. Таким чином підлітки намагаються проявити свою самостійність і незалежність.

Водночас велике значення має і спадковість. Скоро знайомляться з алкоголем діти з неблагополучних сімей. Ольга Швед наголошує, що чада батьків, які регулярно п’ють, зазвичай ідуть їхніми стопами і теж стають алкозалежними.

Також підлітки вважають, що вживати спиртне – це модно. Часто у фільмах молодь «відривається» на вечірках, які не обходяться без алкоголю. Відтак келихом ігристого або пляшкою пива діти хоч якось наближають себе до зіркового життя.

Психолог також додає, що крутими вони вважають і так звані «погані компанії», в яких однолітки балуються алкоголем. У такому товаристві зазвичай все починається зі слабоалкогольних напоїв низької якості. Згодом діти, шукаючи нових відчуттів, починають збільшувати дозу або градус самого трунку. При цьому щоб довести один перед одним свою «крутість», вони нерідко вихваляються, хто скільки випив, запевняють, що насправді не п’яніють. Але, звісно, це не так, оскільки діти не усвідомлюють свого сп’яніння або просто не пам’ятають його.

На думку психологів, наймасштабніша причина алкоголізму серед молоді – це легкодоступність міцних напоїв.

Ні для кого не секрет, що роздобути алкоголь для неповнолітніх сьогодні не є проблемою. Вони можуть собі це дозволити ледь не в кожному магазині. А якщо з першої спроби й не вийде його придбати, то старші «друзі» завжди прийдуть на допомогу.

Як починається залежність

Всі медики одноголосно говорять про особливу небезпеку дитячого алкоголізму. І недаремно. Ви лише вдумайтеся: якщо почати вживати спиртне у дитинстві, то вже у 18-20 років з’являється високий ризик отримати залежність, яка рано чи пізно призведе до смерті.

Головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з наркології Мирослава Кабанчик пояснює, що на кожного алкоголь впливає по-різному: комусь стає веселіше, хтось відчуває себе розкутішим чи впевненішим. Якщо цей стан людині подобається, то вона обов’язково захоче випити знову, аби повернути ці відчуття. Однак вже наступного разу для того, щоб увійти в стан ейфорії, потрібно буде більше алкоголю, тому дозу доводиться щоразу збільшувати.

«Щоб повторно відчути той «стан ейфорії», кожного разу доводиться збільшувати дозу алкоголю. Власне так і формується залежність. Водночас коли ми вживаємо багато алкоголю, то фермент, який відповідає за його розчеплення, вже не може швидко впоратися з такою дозою. Від цього в організмі залишаються так звані нерозщеплені алкогольні продукти, які й ведуть до того, що в нас формується залежність», – каже Мирослава Кабанчик.

У неповнолітніх організм ще несформований, тому алкоголь для них вдесятеро шкідливіший, ніж для дорослої людини. Більше того, через нестійку нервову систему залежність виникає набагато швидше. Тобто якщо людина починає вживати у підлітковому чи дитячому віці, то до 18-20 років вона має всі шанси стати алкогозалежною.

Лікар розповідає, що вживання спиртних напоїв не властиве нашому організму, тому він завжди сприймає їх як отруту. Як відомо, отруту першочергово знешкоджує печінка, а якщо вона страждає, то страждають і серце, і нирки. Неможливо виокремити одну систему чи орган, на які алкоголь впливає найбільше. Позаяк він потрапляє у кожну клітину організму, тому уражає абсолютно всі системи, але перш за все – нервову. Саме тому у людини знижуються інтелектуальні здібності. Кінцевий результат системного вживання алкоголю – деградація і смерть.

Яка ситуація із доступом до алкоголю у Львові

Алкоголізму входить в трійку питань, які турбують львів’ян найбільше. Дані останнього дослідження групи «Рейтинг», яке проводили у жовтні 2019 року, говорять про те, що кожен третій опитаний переймається цією проблемою, особливо молодь до 35 років.

Із легкодоступністю спиртного Львів бореться вже майже десять років поспіль. Першу заборону на торгівлю алкоголем вночі (з 22:00 до 10:00 год.) у міська рада встановила ще у 2010 році. Така ініціатива відверто обурила підприємців та «наливайок», для яких спиртне – це заробіток. Обмеження права продавати його вночі приносить їм суттєві збитки, тому згадану ухвалу неодноразово вимагали скасувати, а Антимонопольний комітет навіть наголошував, що така заборона є незаконною і погрожував скасувати її у судовому порядку.

Та в березні 2018 року Верховна Рада України прийняла закон, який врешті-решт закрив законодавчу «проґалину» у ситуації з нічною забороною на продаж алкоголю. Цей закон офіційно дозволив місцевій владі обмежувати на певний час доби продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв. Його ініціатором та автором є львів’янин, політик і громадський діяч Ігор Васюник.

«Лише протягом 2017-2019 років у Львові офіційно зафіксували 880 фактів скоєння насильства у сім’ї, 703 із них скоєно у стані алкогольного сп’яніння, тобто це 80% з усіх випадків. Такі цифри просто жахають. Водночас коли мова йде про алкоголь, неможливо говорити лише про насильство, тут проблема значно глибша. Це і злочинність, і зруйновані сім’ї, скалічені життя, деградація особистості зрештою. Переконаний, що боротьбу з алкоголізмом потрібно виводити на якісніший рівень, в тому числі починаючи із підлітків», – зауважив Ігор Васюник.

Незважаючи на чинну заборону, частина львівських підприємців все одно тишком-нишком продовжувала реалізовувати спиртне. Тому аби боротися із такими горе-бізнесменами, мерія оголосила своєрідне «полювання». Так, районні адміністрації спільно з правоохоронцями ходили в алкорейди і влаштовували засідки у тих магазинах, де алкоголь продавали підпільно. Тих суб’єктів господарювання, які попались «на гарячому», карали штрафом.

За перші десять місяців 2019 року в усіх районах Львова провели 236 таких перевірок, за результатом яких підприємці сплатили понад 120 тисяч гривень штрафів. Найбільше перевірок (150) здійснили на Сихові, а найменше – у Франківському районі (11). Цікаво, що тут правоохоронці зафіксували десять порушень, проте чомусь ніхто не сплатив жодної гривні штрафу. Водночас варто додати, що згідно з даними райадміністрацій, найчастіше алкоголь вночі продають у Залізничному, Галицькому та Сихівському районах.

Натомість під час рейдів у 2018 році у Львові вдалося виявити вдвічі більше порушників, ніж у 2019-му. Найчастіше алкоголь вночі продавали у магазинах, розташованих у Залізничному і Галицькому районах. Загалом підприємцям довелося сплатити трохи більше 108 тисяч гривень.

У 2017 році торговці алкоголем у нічний час постраждали всього лише на 90 тисяч гривень. Лідерами за кількістю порушень були Шевченківський і Залізничний райони.

У боротьбі з алкоголізмом мерія Львова цьогоріч вирішила піти далі і повністю заборонила продаж спиртного і пива у всіх кіосках. Відтак 236 МАФів мали припинити торгувати алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом з 1 травня. Проте таке рішення підприємцям не сподобалося, вони почали масові акції протесту, під час яких наголошували, що міська рада обмежує їхнє право, а також звинувачували у змові з великими торговими мережами проти малого бізнесу.

У мерії ж пояснювали, що такі обмеження ввели виключно заради пропагування здорового способу життя та зменшення рівня злочинів, скоєних напідпитку. Однак такі аргументи не влаштували бізнесменів і вони через суд скасували ухвалу, яка забороняє продавати алкоголь і пиво в МАФах.

Проте необхідно пам’ятати, що які би заборони не встановлювали – законодавчі, медичні, моральні – вибір завжди за кожним із нас. Єдиного засобу, аби вберегти підростаюче покоління від алкоголю немає. Але саме від того, яким ви будете прикладом, залежать «стосунки» ваших дітей зі спиртним. Бо скільки не розповідай дітям про шкоду алкоголю, все буде марно, якщо ви робитимете це з чаркою у руці. Підлітки не потягнуться до міцних напоїв, якщо вдома приділятимуть увагу їхнім, можливо, ще зовсім дитячим, але все ж проблемам. Тож чуйте один одного і пам’ятайте: ваше здоров’я та здоров’я ваших дітей і взагалі їхнє майбутнє залежить лише від вас.