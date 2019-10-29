Комунальні послуги, транспорт, наркоманія та алкоголізм: які проблеми найбільше турбують львів’ян

Станом на жовтень-2019 найбільше львів’ян турбує вартість комунальних послуг та завантаженість вулиць транспортом. Втім у трійку проблем, що хвилюють мешканців Львова, також увійшли наркоманія та алкоголізм. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке проводила у Львові група «Рейтинг», повідомляє Львівський портал.

46% львів’ян переймаються вартістю комунальних послуг, тож ця тема наразі найбільше турбує мешканців. На другому місці йде завантаженість вулиць транспортом – 42%, трійку із показником у 35% замикає наркоманія та алкоголізм – кожен третій опитаний переймається цією проблемою.

Тарифами найбільше переймаються бідні і малозабезпечені мешканці Львова віком 36-50 років та 51+. Натомість завантаженість вулиць транспортом хвилює забезпечених та львів’ян зі середнім рівнем доходів, у гендерному розрізі тут переважають чоловіки.

Проблема наркоманії та алкоголізму у Львові актуальна практично для всіх верств населення, дещо менше нею переймаються бідні. Щодо вікової категорії, то першочергово її виділяє молодь до 35 років.

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Також львів’яни переймаються поганими дорогами і браком паркомісць – 27% та 25% відповідно. Водночас кожен п’ятий мешканець Львова проблемою вважає забудову парків і скверів та незаконне будівництво – 23% та 20%.

Серед інших питань, які хвилюють мешканців, – брак місць у дитсадках, незадовільний технічний стан громадського транспорту, безпритульні тварини на вулицях, вартість проїзду, низький рівень фаховості медиків та ріст злочинності у Львові.

Найменше львів’яни переймаються стихійною торгівлею, рівнем освітлення вулиць, поганим матеріальним станом шкіл і невпорядкованістю парків та скверів. Про всі ці перелічені недоліки згадали лише від 5 до 7% опитаних.

Зазначимо, що соцопитування група «Рейтинг» проводила у Львові методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face) протягом 4-14 жовтня. Участь у ньому взяли 800 респондентів віком від 18 років. Похибка дослідження становить не більше 3,5%.