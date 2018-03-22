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Верховна Рада дозволила місцевій владі забороняти продаж алкоголю

Юлія Шпак

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Невдовзі органи місцевого самоврядування зможуть на законних підставах встановлювати обмеження продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв в певний час доби в межах своїх територій. За відповідний законопроект (№3149) в першому читанні сьогодні, 22 березня, проголосував парламент – 230 голосів «За». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі народного депутата України Ігоря Васюника.

Обмеження та заборони на рівні діючого законодавства, пов’язані із торгівлею алкоголю, – на сьогодні є недостатніми. Деякі органи місцевого самоврядування самостійно через рішення місцевих рад запроваджують  додаткові заборони продажу алкоголю у нічний час. Так зробили у Львові, Івано-Франківську, Черкасах, Ужгороді, Луцьку, Києві тощо. Однак через прогалини в законодавстві відповідні рішення місцевих рад в судовому порядку часто скасовуються з ініціативи підприємців.

«За даними ВООЗ наша держава займає одне з «лідируючих» місць за рівнем споживання алкоголю. Невтішна ситуація із вживанням алкоголю серед підлітків: понад 83% неповнолітніх мають досвід вживання алкоголю. А під час опитування 34,5% учнів вказали на те, що їм “легко” або “дуже легко” придбати алкогольні напої. Тому органи місцевого самоврядування впроваджують в себе на місцях обмеження на продаж алкоголю, на приклад – заборона в нічний час. Проте, підприємці потім ці рішення оскаржують в судах. Відтак, виникла необхідність врегулювати ці питання на законодавчому рівні, надавши органам місцевого самоврядування спеціальних повноважень встановлювати у межах відповідної адміністративної території обмеження чи заборони продажу алкоголю та передбачити відповідальність за їх недотримання», – говорить автор законопроекту Ігор Васюник.

Зокрема, законопроектом пропонується:

  • надати повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах відповідної адміністративної території;
  • встановити адміністративну відповідальність за торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби.

Варто звернути увагу та те, що подібні обмеження та заборони продажу алкоголю успішно діють у таких країнах як Латвія, Данія, Норвегія, Швеція та Швейцарія та інших.

Фото та відео: прес-служба Ігоря Васюника

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