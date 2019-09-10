Суд скасував ухвалу про заборону продажу алкоголю в МАФах Львова

Сьогодні Львівський окружний адміністративний суд скасував ухвалу міськради Львова про заборону продажу алкоголю в МАФах міста. Мерія подаватиме апеляцію на рішення суду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні Львівський окружний адміністративний суд виніс рішення на користь підприємців щодо дозволу продажу алкоголю в МАФах і скасував наше рішення про заборону продажу. Мотивацію такого рішення ми будемо в повній мірі знати після отримання рішення суду в повному обсязі. Вважаємо, що, згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, міські ради мають право самі вирішувати питання місцевого значення», — повідомила директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

Як відомо, 4 квітня 2019 року сесія міської ради прийняла ухвалу «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах». Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова мали припинити реалізацію алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом з 1 травня 2019 року.

Після цього підприємці вийшли на протест проти заборони продажу алкоголю та пива у кіосках. Вони переконані, що міська рада обмежує їхнє право на такий вид торгівлі, а натомість діє в інтересах великого бізнесу.

Згодом у мерії пояснювали, що такі обмеження ввели виключно заради пропагування здорового способу життя та зменшення рівня злочинності у Львові. Відтак посадовці порадили власникам МАФів перепрофілювати свій бізнес.

Вже 23 травня депутати прийняли рішення відтермінувати дію ухвали, прийнятої 4 квітня.