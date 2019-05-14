Підприємці Львова протестують проти заборони продажу алкоголю у кіосках

Сьогодні, 14 травня, під Львівським окружним адміністративним судом на акцію протесту зібрались підприємці, які вимагають скасувати заборону мерії на продаж алкоголю у МАФах. Про це повідомляє Львівський портал.

Пікетувальники, які прийшли на акцію протесту, тримають у руках плакати з написами «Захистіть малий бізнес», «Досить лобіювати великий бізнес», «Вимагаємо відновлення справедливості», адже переконані, що міська рада діє в інтересах великого бізнесу, зокрема супермаркетів.

Бізнесмени вважають, що ухвалою, прийнятою 4 квітня, Львівська міська рада обмежує їхнє право продавати алкогольні і слабоалкогольні напої у кіосках, незважаючи на те, що вони мають на це відповідні ліцензії.

«Якщо заборона існує, то вона повинна стосуватися усіх без виключення суб’єктів господарювання. А насправді виглядає так, що у Львові борються не з окремим видом діяльності, а з малим і середнім бізнесом та з малими архітектурними формами. І це відбувається на тлі постійного піару окремих можновладців про підтримку малого і середнього бізнесу, про створення нових робочих місць. А фактично відбувається блокування ведення господарської діяльності малим і середнім бізнесом», – наголошують підприємці.

Зазначимо, що цією ухвалою мерія фактично заборонила з 1 травня торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у 236 МАФах Львова. Дотепер заборона мала рекомендаційний характер, однак вже з 15 травня районні адміністрації почнуть проводити рейди і перевіряти, чи дотримуються підприємці прийнятої ухвали.

Якщо підприємці не будуть її дотримуватися, то міськрада анульовуватиме дозволи на розміщення МАФів і виключатиме такі об’єкти з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Після цього кіоски демонтовуватимуть представники районних адміністрацій.

Така заборона обурила місцевих бізнесменів, тож вони створили петицію до міськради Львова з вимогою скасувати прийняту ухвалу.

«Місто втрачає величезні кошти, бо зменшуються суми сплати акцизного податку, податків, які платяться за працівників. Прохання до міського голови, депутатів та компетентних органів відмінити цю “смертельну” ухвалу для багатьох людей. Багато ФОПів, і я в тому числі, вклали останні гроші у бізнес в надії отримати прибуток, а зараз залишаються без грошей і без джерела доходу», – підкреслював автор петиції та підприємець Андрій Сітарчук.

Петиція швидко набрала 500 необхідних голосів, тож мерія має розглянути її на одній з найближчих сесій.

Фото: Ігор Зінкевич