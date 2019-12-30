Зеленський пояснив причини звільнення «беркутівців»

Володимир Зеленський назвав рішення щодо «беркутівців» політичним і пообіцяв, що справи «Майдану» будуть розслідувані, про це він заявив 29 грудня на брифінгу в аеропорту «Бориспіль», куди прилетів літак із 76 звільненими українцями, передає ZN.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що видача бойовикам ОРДЛО п’ятьох колишніх співробітників підрозділу міліції «Беркут», обвинувачених у вбивствах беззбройних протестувальників на Інститутській у лютому 2014 року, було умовою обміну. Глава держави визнав це рішення політичним, запевнивши при цьому, що «справи Майдану» будуть розслідувані навіть після звільнення ключових обвинувачених.

«Це умова «всіх на всіх». Це було складне рішення, рішення політичне, це правда. І я впевнений, що для нас пріоритетом є повернути наших людей», – заявив Зеленський.

Президент пообіцяв, що видача «беркутівців» на розслідуванні «справ Майдану» не позначиться. Говорячи про мотиви такого вчинку, Зеленський зазначив, що вбитих Героїв Небесної Сотні вже не повернути і що треба було звільняти живих.

«Якщо б у мене було сто «беркутівців», і мені б запропонували одного розвідника – то я б їм віддав сто «беркутівців» і повернув би живого розвідника», – заявив президент.

Як повідомляв Львівський портал, 29 грудня на Донбасі відбувся обмін полоненими із бойовиками «Л/ДНР», в рамках якого вдалося повернути 76 українців. Офіс президента опублікував зворушливі фото зі звільнення наших співвітчизників.

Днем раніше п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані, звільнили з під варти та домашнього арешту. Усі п’ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і самопроголошеними «Л/ДНР». Згодом стало відомо, що колишніх беркутівців вже обміняли на українських полонених.

Із цього приводу у центрі Львова відбулася акція «Не злиЙ Майдан».

Також представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців.