Через два тижні після відкриття: Різдвяний ярмарок перевірили на протипожежну безпеку

Орієнтовно через два тижні після відкриття Різдвяний ярмарок у Львові перевірили на дотримання норм пожежної безпеки. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Львівської міськради, передає Львівський портал.

Основна перевірка Різдвяного ярмарку відбувалась 26-27 грудня. Участь у ній брали працівники ДСНС, Галицької райадміністрації, ЛКП «Муніципальна варта», організатор Різдвяного ярмарку – компанія «Львівські ярмарки», а також фахівці Держпродспоживслужби Львівщини.

«Ми провели позаплановий, контрольний огляд. Ми візуально обстежили деякі будиночки на ярмарку, перевірили наявність та справність вогнегасників. Особливу увагу приділили тим будиночках, де проводиться торгівля та приготування продуктів харчування. Також надали деякі свої пропозиції кільком підприємцям щодо загального порядку. У всіх кіосках є вогнегасники», – йдеться у повідомленні.

Водночас сьогодні, 30 грудня, на Різдвяному ярмарку обстежували загальний стан будиночків та наявність у них вогнегасників. Така перевірка була позаплановою і контрольною.

Нагадаємо, Різдвяний ярмарок у Львові запрацював 13 грудня. Його вже більше десяти років поспіль організовує одна і та ж фірма – ТзОВ «Львівські ярмарки».

22 грудня минулого року на площі біля Львівської опери спалахнув будиночок ярмарку, який орендував ресторан «Реберня». Внаслідок вибуху постраждали люди. Усі вони – працівники одного закладу.

На час розслідування Різдвяний ярмарок закрили, однак згодом він відновив свою роботу. 1 січня стало відомо, що один із постраждалих внаслідок вибуху на ярмарку, 50-річний чоловік, помер у реанімації.