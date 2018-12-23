Усі постраждалі на львівському ярмарку – працівники одного закладу

На лікуванні у 8-мій міській клінічній лікарні перебуває 4-ро осіб. Усім їм надається необхідна медична допомога та медикаменти. Зі слів медиків, стан пацієнтів важкий, опіки глибокі, але медики роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Двоє пацієнтів перебуває в реанімації, ще двоє — в опіковому відділенні. Їм провели перші оперативні втручання.

«Двоє осіб — хлопець і дівчина 22−23 років — перебувають в опіковому відділенні. Ще двоє осіб — чоловік 50 років та дівчина 23 років — перебувають в реанімації. Стан дівчини важкий, є опіки обличчя, дихальних шляхів. Стан чоловіка дуже важкий. На поверхні тіла 50% опіків.

Всі постраждалі — працівники одного закладу, де власне і стався вибух.

Окрім невідкладної допомоги, пацієнтів ще чекатиме тривала реабілітація», – йдеться у повідомленні мерії.

«Не буду наперед призначати винних, триває слідство, але є очевидний факт — порушення правил безпеки власником закладу. Використання газових балонів на ярмарку заборонено і орендар підписував відповідне зобов’язання. Далі — слово за слідчими органами», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Львова від вибуху балона із газом спалахнув різдвяний ярмарок. За попередніми даними вибух пролунав у будиночку різдвяного ярмарку, який за орендував ресторан «Реберня». Під час пожежі постраждали люди. На місці працювали слідчі. До реанімації потрапило двоє людей. Після цього випадку Львів закрив різдвяний ярмарок до встановлення остаточних причин пожежі. Опісля буде прийнято відповідне рішення про доцільність відновлення роботи усіх ярмарків у місті.

Фото: ДСНС Львівщини