Різдвяний ярмарок у Львові відновлює роботу. Щоправда спершу запрацюють ті будиночки , де нема потреби застосування підігрівальних приладів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Районні комісії рекомендували відновити роботу тих об’єктів різдвяного ярмарку, де нема потреби застосування підігрівальних приладів», – йдеться у повідомленні.

На виконання доручення міської комісії з питань ТЕБ та НС, сьогодні у Галицькому та Сихівському районах працювали районні комісії, які провели обстеження будиночків на різдвяному ярмарку щодо стану протипожежної безпеки.

Відтак, відповідно до акту проведення обстеження об’єктів торгівлі різдвяного ярмарку на пр. Свободи, пл. Ринок та пр. Червоної Калини, комісією рекомендовано відновити роботу об’єктів торгівлі, де реалізується продукція, яка не потребує застосування підігрівальних приладів, при дотриманні вимог протипожежної безпеки, після 17.00. год. 23 грудня 2018 року. Відновлення роботи інших об’єктів торгівлі можливе за окремим рішенням комісії.

Комісією у Галицькому районі проведено обстеження 82 об’єктів різдвяного ярмарку (дерев’яних будиночків) на пл. Ринок та 108 об’єктів різдвяного ярмарку (дерев’яних будиночків) на пр. Свободи щодо дотримання правил протипожежної безпеки, наявність газового устаткування, електричних обігріваючих пристроїв). Комісією у Сихівському районі обстежено 11 дерев’яних будиночків.

Проведеним обстеженням не зафіксовано наявність газових балонів у дерев’яних будиночках різдвяного ярмарку.

Під час проведених обстежень учасникам різдвяного ярмарку роздано листівки-пам’ятки щодо дотримання правил протипожежної безпеки.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Львова від вибуху балона із газом спалахнув різдвяний ярмарок. За попередніми даними вибух пролунав у будиночку різдвяного ярмарку, який за орендував ресторан «Реберня». Під час пожежі постраждали люди. На місці працювали слідчі. До реанімації потрапило двоє людей. Після цього випадку Львів закрив різдвяний ярмарок до встановлення остаточних причин пожежі. Опісля буде прийнято відповідне рішення про доцільність відновлення роботи усіх ярмарків у місті. Усі постраждалі на львівському ярмарку – працівники одного закладу.

Герой боїв за Авдіївку кинувся першим рятувати людей на палаючому ярмарку Львова.