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Львів закрив різдвяний ярмарок до встановлення причин пожежі

Андрій Котенський

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Місто прийняло рішення закрити роботу ярмарку до результатів розслідування і рішення міської комісії ТЕБ і НС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Рішення комісії про закриття озвучив міський голова Андрій Садовий, за результатами оперативної нараду зі структурними підрозділами міста і надзвичайними службами. Засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС щодо цієї ситуації відбулося відразу після вибуху. За попередніми даними на ярмарку вибухнув газовий балон.

Мерія вбачає вину у тому що сталося на совісті організаторів ярмарку.

«Ніхто не знімає відповідальності з організаторів, тому що вони організатори, вони взяли на себе зобов’язання, що має бути безпека. Те, що відбулася така надзвичайна ситуація, в цьому є їхній недогляд. Тому що вони повинні були кожну годину ходити і оглядати. Елементарне порушення техніки безпеки призвело до такої біди. І головне — що всіх попереджали: категорично заборонено використовувати будь-які балони. Всі це знали, але хотіли більше заробити. От і заробили», — вважає Андрій Садовий.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Львова спалахнув різдвяний ярмарок. Під час пожежі постраждали люди. На місці пожежі працюють слідчі. До реанімації потрапило двоє осіб.

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