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У центрі Львова запрацював Різдвяний ярмарок

Вероніка Рой

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Сьогодні, 13 грудня, на проспекті Свободи та на площі Ринок запрацював Різдвяний ярмарок. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Цьогоріч ярмарок триватиме до 19 січня. Наразі у підприємців відбуваються останній приготування: вони розкладають товари, прикрашають місця продажу та налаштовують освітлення.

Працюватиме ярмарок у робочі дні з 11:00 до 22:00 год., а у святкові та вихідні – з 10:00 до 23:00 год.

Для наймолодших львів’ян працюватиме будиночок святого Миколая, де можна буде отримати солодкий подарунок та зробити миттєве фото.

Проводить Різдвяний ярмарок як і у попередні роки ТзОВ «Львівські Ярмарки».

Додамо, що нещодавно на площі перед Оперним театром встановили головну ялинку Львова. Цього року головну ялинку Львів отримав знову безкоштовно, адже її зрізали з території заводу «Кінескоп». Ялинка має 17,5 м висоти. Засяє новорічна красуня у переддень святого Миколая – 18 грудня о 18:00 год.

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