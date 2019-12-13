У центрі Львова запрацював Різдвяний ярмарок

Сьогодні, 13 грудня, на проспекті Свободи та на площі Ринок запрацював Різдвяний ярмарок. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Цьогоріч ярмарок триватиме до 19 січня. Наразі у підприємців відбуваються останній приготування: вони розкладають товари, прикрашають місця продажу та налаштовують освітлення.

Працюватиме ярмарок у робочі дні з 11:00 до 22:00 год., а у святкові та вихідні – з 10:00 до 23:00 год.

Для наймолодших львів’ян працюватиме будиночок святого Миколая, де можна буде отримати солодкий подарунок та зробити миттєве фото.

Проводить Різдвяний ярмарок як і у попередні роки ТзОВ «Львівські Ярмарки».

Додамо, що нещодавно на площі перед Оперним театром встановили головну ялинку Львова. Цього року головну ялинку Львів отримав знову безкоштовно, адже її зрізали з території заводу «Кінескоп». Ялинка має 17,5 м висоти. Засяє новорічна красуня у переддень святого Миколая – 18 грудня о 18:00 год.