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У лікарні помер чоловік, який постраждав від вибуху на різдвяному ярмарку у Львові

Юлія Шпак

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У Львові в лікарні помер громадянин Вірменії, який постраждав від вибуху на різдвяному ярмарку. Чоловік постійно перебував у реанімаційному відділенні, стан його був важкий. Вчора лабораторні показники погіршились, чоловік помер сьогодні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Його стан постійно був важкий. Нам вдалось подолати стадію опікового шоку, але наступна стадія, яка є при опіках понад 20%, це стадія токсикації. Від учорашнього дня було погіршення по аналізах, розвинулась ниркова недостатність. На жаль, через обширні, глибокі опіки, пішла сильна інтоксикація. У чоловіка було 50% опіків», — повідомив заступник головного лікаря з хірургічної допомоги 8-ї міської клінічної лікарні Львова Ігор Стояновський.

Відомо, що чоловік був 1968 року народження, громадянин Вірменії.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, 22 грудня на площі біля Львівської опери спалахнув будиночок різдвяного ярмарку, який  орендував ресторан «Реберня». Внаслідок вибуху постраждали люди. Усі вони – працівники одного закладу.

Після цього випадку Львів закрив різдвяний ярмарок до встановлення остаточних причин пожежі.

23 грудня районні комісії рекомендували відновити роботутих об’єктів різдвяного ярмарку, де нема потреби застосування підігрівальних приладів.

 

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