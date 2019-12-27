Наступного року у Львові обіцяють закупити 100 нових тролейбусів та 10 трамваїв

Наступного року орієнтовно 1 мільярд 200 мільйонів гривень інвестують у розвиток електротранспорту Львова, а саме для закупівлі 100 нових тролейбусів і 10 нових трамваїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Міський голова Львова заявив, що планує оголошувати тендер на купівлю 100 тролейбусів вартістю приблизно 800 мільйонів гривень та 10 нових трамваїв орієнтовно за 400 мільйонів гривень. Загалом наступного року в розвиток електротранспорту Львова інвестують 1 мільярд 200 мільйонів гривень.

На переконання мера, люди готові платити вищу ціну за проїзд в електротранспорті за умови кращого сервісу. Проте пенсіонери і всі пільговики продовжуватимуть їздити безкоштовно.

Нагадаємо, у липні цього року міська рада погодила умови отримання 24 мільйонів євро кредиту для комунального АТП-1 та ЛКП «Львівелектротранс». За ці кошти підприємства закуплять 100 нових автобусів та 10 трамваїв.

Також у березні цього року міська рада Львова підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку, згідно з яким Львівелектротранс закупить 50 нових тролейбусів за 17,5 мільйонів євро позики.

До осені до Львова «Електрон» має доставити перші низькопідлогові трамваї. Кошти на купівлю 50 одиниць місто отримало від ЄБРР.

Також протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва, 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу. Вартість предмета лізингу становить близько 800 млн грн.

Торік мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада Львова затвердила дизайн усього громадського транспорту. Відтак при закупівлі нових автобусів, тролейбусів і трамваїв на них наноситимуть брендову ліврею.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради мали розглядати питання щодо збільшення вартості проїзду в електротранспорті з 5 грн до 6 грн. Однак це питання зняли із порядку денного.

Додамо, востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень, а вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.

У міській раді кажуть, що піднімати вартість проїзду у маршрутках змушені через зауваження Європейського інвестиційного банку, який дає Львову кредити на закупівлю нового громадського транспорту.

Про те, як проходили у Львові громадські слухання щодо здорожчання проїзду у маршрутках, читайте у репортажі Львівського порталу за цим посиланням. Результати слухань щодо електротранспорту можна дізнатись тут.

Також у Львові активно обговорюють можливість впровадження безкоштовного транспорту, яку запропонував втілити автор закону про електронний квиток Ігор Васюник. Що думають експерти з цього приводу читайте тут: «Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів.