Міськрада Львова погодила будівництво нового житла на окраїні Стрийського парку

Львівська міська рада затвердила детальний план території у районі вул. Свєнціцького, вул. Ю. Мушака, вул. Дібровної, вул. І. Франка. Він передбачає будівництво житла на окраїні Стрийського парку, облаштування нових транспортних розв’язок та автостоянок. «За» відповідну ухвалу під час сесії 26 грудня проголосували 42 депутати, передає Львівський портал.

Детальний план території (ДПТ) охоплює ділянку в історичному ареалі Львова загальною площею близько 9 га. Зараз тут розташовані історично сформовані житлові будинки на 3-4 поверхи, парк «Софіївка», храм Святої Софії УГКЦ.

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Затвердивши цей детальний план, міська рада погодила будівництво 3-поверхового будинку із мансардою. Він знаходитиметься на вул. Уласа Самчука поруч зі спорткомплексом в Стрийському парку.

Зводити житло на земельній ділянці, площею 0,08 га, цільове призначення якої – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Майбутній житловий будинок розрахований на 40 нових мешканців. Для їхніх потреб тут зведуть підземний паркінг на 11 місць, а також облаштують дитячий, спортивний та відпочинковий майданчики.

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Ділянка, на якій зведуть нове житло, розташована поруч із цим будинком

Водночас детальний план території передбачає спорудження нових транспортних розв’язок, зокрема на перетині вул. Стуса, на перетині вул. Мушака з вул. Дібровною.

Для потреб мешканців мікрорайону запланували впорядкувати існуючі та облаштувати нову автостоянку на ділянці Богословської академії. Загалом для паркування автівок тут буде 96 місць.

Як повідомляв Львівський портал, у 2018 році міська рада Львова дозволила перебудувати пам’ятку архітектури на початку вул. Уласа Самчука під готель. Активні роботи на цьому об’єкті розпочались влітку цього року. Як виглядала вілла станом на липень, дивіться тут.

Також на території Стрийського парку мерія погодила спорудження нового ресторану. Через це у Львові розгорівся цілий скандал, адже виконком дозволив ТзОВ «Львів-Енергія» лише реконструювали існуючу пам’ятку архітектури на вул. Уласа Самчука, 16, натомість горе-підприємець повністю її завалив. За руйнування історичної будівлі двоє посадовців мерії отримали догани.