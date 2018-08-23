В історичному ареалі Львова хочуть звести нове житло й облаштувати транспортну інфраструктуру

Від сьогодні, 23 серпня, і до 17 вересня у Львові триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у районі вул. Свєнціцького, вул. Ю. Мушака, вул. Дібровної, вул. І. Франка. Він передбачає будівництво житлового будинку, нових транспортних розв’язок та облаштування автостоянок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі громадського партнерства Львівської міської ради.

У проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею 9 га. Вся територія знаходиться в межах історичного ареалу Львова. Сьогодні тут розташовані історично сформовані житлові будинки на 3-4 поверхи, парк «Софіївка», храм Святої Софії УГКЦ.

На вул. Уласа Самчука поруч зі спорткомплексом в Стрийському парку планують збудувати 3-поверховий житловий будинок з мансардою. Будувати його хочуть на земельній ділянці, площею 0,08 га. Її цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Майбутнє житло розраховане на 40 нових мешканців. Для їхніх потреб тут зведуть підземний паркінг на 11 місць, а також облаштують дитячий, спортивний та відпочинковий майданчики.

Водночас проект детального плану території передбачає будівництво нових транспортних розв’язок, зокрема на перетині вул. Стуса, на перетині вул. Мушака з Дібровною.

Для потреб мешканців мікрорайону запланували впорядкувати існуючі та облаштувати нову автостоянку на ділянці Богословської академії. Загалом для паркування автівок буде 96 місць.

Розрахунковий термін реалізації детального плану території – до кінця розрахункового терміну генерального плану Львова, в тому числі 1-ша черга – до 7 років. Під час першої черги планують:

розробити землевпорядну документацію,

встановити охоронну зону пам’ятки архітектури,

збудувати житловий будинок,

облаштувати пішохідні та велосипедні доріжки, автостоянки,

провести благоустрій житлової території та озеленення внутрішніх дворів,

влаштувати водовідведення поверхневих стоків.

5 вересня відбудеться зустріч з головним архітектором проекту детального плану території Юрієм Столяровим. Місце проведення: велика сесійна зала Львівської міської ради, початок заходу – о 18:00 год.

Нагадаємо, нещодавно міськрада Львова дозволила перепланувати віллу на вулиці Уласа Самчука,6 під готель.

Зазначимо, кілька останніх років у Львові активно забудовують зону ЮНЕСКО та історичний ареал міста. І протягом останніх місяців кількість таких випадків стрімко зросла. Зокрема, у середині травня виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво скляних офісів у зоні ЮНЕСКО. Також у цій охоронній зоні збудують новий 6-поверховий готель. А між костелом Ольги і Єлизавети та собором святого Юра, тобто в історичному ареалі, планують звести новий готель.

Додамо також, що 19 червня Верховна Рада нарешті ухвалила наболілий законопроект №1553 , який має захистити від навмисного знищення пам’ятки ЮНЕСКО в Україні. Він водночас передбачає створення на місцях органу управління, який би регулював діяльність у зоні пам’ятки ЮНЕСКО та її буферній зоні. Детальніше дізнатися про те, як новий закон щодо пам’яток ЮНЕСКО вплине на історичний Львів, можна тут.