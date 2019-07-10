Віллу на Уласа Самчука почали перебудовувати під готель. Львів’яни вимагають зберегти пам’ятку

Біля Стрийського парку взялися облаштовувати новий готель. Так, у будинку №6 на вул. Уласа Самчука, що є пам’яткою архітектури, вже розпочали будівельні роботи. Проти перебудови старовинної вілли вже виступили небайдужі львів’яни. Про це повідомляє Львівський портал.

Містобудівні умови та обмеження на реставрацію з пристосуванням під готель будинку на вул. Уласа Самчука, 6 виконавчий комітет міськради Львова видав ще у червні минулого року. Дозвіл на такі роботи у пам’ятці архітектури отримала Ольга Шпирка, мешканка села Руданці Кам’янка-Бузького району. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, вона також є фізичною особою-підприємцем, яка займається оптовою торгівлею деревиною і будматеріалами.

Згідно з містобудівним розрахунком, всі роботи відбуваються на земельній ділянці площею 0,1353 га, яка входить в історичний ареал Львова. При цьому виконком дозволив забудувати її на 59%. Також встановлено, що висота майбутнього готелю не повинна перевищувати 8,5 та 18,45 м.

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Активні роботи у віллі розпочалися орієнтовно на початку липня. Через те, що частину пам’ятки архітектури почали демонтовувати, небайдужі львів’яни вже створили електронну петицію до міської ради з вимогою зупитини такі роботи, які, на їхню думку, не відповідають нормам реставрацію, і зберегти історичну віллу на вул. Уласа Самчука. Для того, аби цю петицію розглянула мерія, потрібно 500 підписів, збір підписів триватиме до вересня.

Львівський портал на власні очі побачив, що відбувається з історичною віллою на вул. Уласа Самчука, 6. Станом на 9 липня тут вже розпочали роботи з фундаментом та дахом, біля однієї зі стін будинку встановлене риштування, а невелику споруду, яка входить у комплекс пам’ятки, практично розібрали.

Ми також намагаємось зв’язатися з очільницею міського управління охорони історичної спадщини Лілією Онищенко, аби з’ясувати, чи не є самовільними такі роботи на пам’ятці архітектури. Втім наразі коментар отримати не вдалося.

Зазначимо, що попередній проект реставрації вілли передбачав облаштування додаткового поверху завдяки розширенню даху та закритої тераси, яку мали б вибудувати під першим поверхом. Відтак двоповерховий будинок хотіли перетворити фактично у чотириповерховий готель.

Віллу на вул. Уласа Самчука, 6 збудували ще у 1896 році за проектом архітектора Емануеля Яримовича. Вона належала нафтовому промисловцю та піонеру тенісу у Львові Едмунду Каролю Лозинському. На стіні будинку дотепер зберігся герб колишнього власника «Доленґа».

У 1950-х роках тут діяв дитячий садочок, а донедавна це приміщення використовували як корпус Львівської комерційної академії.

Двоповерховий будинок №6 на вул. Уласа Самчука відомий також як вілла «Любич», він є пам’яткою архітектури місцевого значення. Відразу поруч із ним – один із входів у Стрийський парк.

Нагадаємо, нещодавно Львівська міськрада погодила будівництво нового житлового будинку на вул. Уласа Самчука. А пам’ятку архітектури на вул. Уласа Самчука, 16, що вже розташована у Стрийському парку, дозволила перебудувати під ресторан. Через це у Львові нещодавно розгорівся цілий скандал, адже виконком дозволив компанії «Львів-Енергія» лише реконструювали існуючу будівлю, натомість горе-підприємець повністю її завалив. За руйнування пам’ятки двоє посадовців мерії отримали догани.