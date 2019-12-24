У «Львівелектротрансі» кажуть, що трамваї і тролейбуси стали менше ламатись

В ЛКП «Львівелектротранс» кажуть, що у 2019 році вдалося суттєво зменшити кількість поломок трамваїв і тролейбусів та збільшити пасажиропотік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

В.о. директора ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо розповів, що впродовж 2019 року на підприємстві вдалося суттєво покращити технічне обслуговування електротранспорту. А це своєю чергою зменшило кількість поломок та технічних заїздів у депо.

«Зі січня до грудня 2019 року цей показник [кількість поломок і технічних заїздів] покращений вчетверо: із близько 500 випадків на місяць наприкінці 2018 року – до 120 випадків на місяць наприкінці 2019 року. І це є абсолютний рекорд за останні роки. Зокрема, за результатами листопада показник дотримання графічності піднявся до позначки понад 80%, що є неабияким успіхом», – зауважив Андрій Свищо.

Також в «Львівелектротрансі» додають, що впродовж року на маршрутах Львова вдалося збільшити кількість електротранспорту, а відтак – й пасажиропотік.

«Так, у 2018 році на маршрутах в середньому курсували 74 трамваї та 55 тролейбусів, в грудні 2019 року – 85 трамваїв та 62 тролейбуси. Кількість перевезених пасажирів у 2018 році становить близько 75 млн осіб, водночас за 2019 рік цей показник вже становитиме більше 100 млн осіб», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, на маршрути Львова випустять 62 додаткові тролейбуси. Також віднедавна у місті почали курсувати нові тролейбуси «Електрон» із кондиціонерами і USB-зарядками.

Найближчим часом у Львові має подорожчати проїзд в електротранспорті. Вже цієї п’ятниці, 27 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради збирається встановити новий тариф – 6 грн.

Також у Львові запровадять різну вартість проїзного квитка залежно від місця його придбання. Так, квиток, який львів’яни купуватимуть безпосередньо у водія, коштуватиме 7 гривень, у кіосках та онлайн-білет – 6 гривень.