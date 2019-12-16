ОСТАННІ НОВИНИ

На маршрути у Львові випустять 62 додаткові тролейбуси

Наталя Дуляба

|

Від сьогодні, 16 грудня, ЛКП «Львівелектротранс» почало поступово випускати на маршрути додоткові тролейбуси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Загалом у Львові планують випустити 62 додаткові тролейбуси. Мова йде про такі маршрути:

  • 22 маршрут — 11 одиниць;
  • 23 маршрут — 8 одиниць;
  • 24 маршрут — 6 одиниць;
  • 25 маршрут — 7 одиниць;
  • 27 маршрут — 1 одиниця;
  • 29 маршрут — 8 одиниць;
  • 31 маршрут — 2 одиниці;
  • 32 маршрут — 8 одиниць;
  • 33 маршрут — 11 одиниць.

Зазначимо, що у місті нещодавно почали курсувати нові тролейбули «Електрон» із кондиціонерами і USB-зарядками.

Нагадаємо, у березні міськрада Львова взяла у ЄБРР 17,5 млн євро кредиту на придбання нового громадського транспорту. Так, за ці кошти мерія купить в «Електрону» 50 тролейбусів, обладнання для їхнього технічного обслуговування, а також проведе реконструкцію і модернізацію двох депо та контактної мережі. Всі 50 нових низькопідлогових тролейбусів концерн має доставити Львову до березня 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада вирішила взяти в Європейського інвестиційного банку ще один кредит – 24 мільйони євро. За ці кошти планують придбати 100 нових автобусів і 10 трамваїв.

Загалом протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва та 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу. Вартість предмета лізингу становить близько 800 млн грн.

Також торік мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

Додамо також, що згідно з дослідженням 52% львів’ян щодня користуються громадським транспортом.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...