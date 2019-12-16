На маршрути у Львові випустять 62 додаткові тролейбуси

Від сьогодні, 16 грудня, ЛКП «Львівелектротранс» почало поступово випускати на маршрути додоткові тролейбуси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Загалом у Львові планують випустити 62 додаткові тролейбуси. Мова йде про такі маршрути:

22 маршрут — 11 одиниць;

23 маршрут — 8 одиниць;

24 маршрут — 6 одиниць;

25 маршрут — 7 одиниць;

27 маршрут — 1 одиниця;

29 маршрут — 8 одиниць;

31 маршрут — 2 одиниці;

32 маршрут — 8 одиниць;

33 маршрут — 11 одиниць.

Зазначимо, що у місті нещодавно почали курсувати нові тролейбули «Електрон» із кондиціонерами і USB-зарядками.

Нагадаємо, у березні міськрада Львова взяла у ЄБРР 17,5 млн євро кредиту на придбання нового громадського транспорту. Так, за ці кошти мерія купить в «Електрону» 50 тролейбусів, обладнання для їхнього технічного обслуговування, а також проведе реконструкцію і модернізацію двох депо та контактної мережі. Всі 50 нових низькопідлогових тролейбусів концерн має доставити Львову до березня 2020 року.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада вирішила взяти в Європейського інвестиційного банку ще один кредит – 24 мільйони євро. За ці кошти планують придбати 100 нових автобусів і 10 трамваїв.

Загалом протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва та 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу. Вартість предмета лізингу становить близько 800 млн грн.

Також торік мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

Додамо також, що згідно з дослідженням 52% львів’ян щодня користуються громадським транспортом.