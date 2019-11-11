У Львівелектротрансі кажуть, що трамваї та тролейбуси почали краще дотримуватися графіку руху

У ЛКП «Львівелектротранс» повідомили, що показник дотримання графіку руху трамваями і тролейбусами зріс до 83%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповівв.о. директора ЛКП «Львівелектротранс» Андрія Свищо, за результатами жовтня показник дотримання графіку піднявся до позначки 83%. Для порівняння, графічність у 2018 році цього показника становить не більше 50%.

Крім цього у Львівелектротрансі зазначають, у 2019 році дохід від реалізації проїзних квитків зріс ЛКП «Львівелектротранс» до 104,09 мільйонів гривень. Зокрема, за період січень-жовтень минулого року він становив 87,45 млн грн.

Також кількість перевезених пасажирів у 2018 році «Львівелектротрансом» становила близько 75 млн 115,3 тисячі осіб. В той час, за аналогічний період цього року, цей показник вже становить 82 млн 516,7 тисячі користувачів електротранспорту.

Додамо, що у Львові подорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах: вартість зросте із 5 до 6 гривень. Коли саме у мерії планують затвердити нові тарифи на проїзд в електротранспорті, наразі точно невідомо. Втім найближчим часом це питання винесуть на громадське обговорення.

Нагадаємо, Львів планує закупити 10 нових трамваїв, які будуть оснащені сучасною системою керування та кондиціонерами в салоні, та 100 тролейбусів з автономним ходом. Також на початеку листопада місто отримало 10 нових тролейбусів концерну «Електрон», які вже проходять тестування та готуються до виходу на маршрути.

Як повідомляв Львівський портал, у березні 2019 року Львівська міська рада підписала із Європейським банком реконструкції та розвитку договір гарантії, відшкодування та підтримки щодо реалізації проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту. Відтак Львів отримає до 17,5 млн євро кредиту на придбання 50 нових тролейбусів. Із них близько 15 млн євро надасть ЄБРР (терміном на 13 років), ще 2,5 млн євро кредиту виділить Фонд чистих технологій.

Нагадаємо, що протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва, 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу. Вартість предмета лізингу становить близько 800 млн грн.

Також торік мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.