У Львові піднімуть вартість проїзду в електротранспорті

У Львові подорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах: вартість зросте із 5 до 6 гривень. Про це сьогодні, 25 жовтня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради розповів заступник директора департаменту ЖКГ Андрій Білий, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Білого, тариф на проїзд в електротранспорті планують підняти з 5 до 6 гривень.

Також у Львові запровадять різну вартість проїзного квитка залежно від місця його придбання. Так, квиток, який львів’яни купуватимуть безпосередньо у водія, коштуватиме 7 гривень, у кіосках та онлайн-білет – 6 гривень.

«Ми хочемо йти в бік електронного квитка і зробити різницю між вартістю білета, купленого на зупинці у кіоску, в електронній формі, та між вартістю квитка у водія. Тому що водій має бути зосереджений на дорозі, а не на тому, щоб рахувати решту і видавати квитки», – пояснив Андрій Білий.

Вартість 90-хвилинного квитка зросте з 5,50 до 8 гривень, а місячного абонементу – з 160 до 200 гривень.

Коли саме у мерії планують затвердити нові тарифи на проїзд в електротранспорті, наразі точно невідомо. Втім найближчим часом це питання винесуть на громадське обговорення.

«Винесемо всі ці пропозиції на обговорення, консультацію з громадськістю і лише потім прийматимемо рішення», – додав Андрій Білий.

Нагадаємо, востаннє вартість проїзду в трамваях і тролейбусах у Львові підняли навесні 2018 року. Тоді тариф зріс із 3 до 5 гривень.